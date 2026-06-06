Internet : L’Algérie et la Tunisie s’unissent pour lancer un câble sous-marin vers l’Italie

L’Algérie et la Tunisie étudient actuellement la possibilité de déployer un nouveau câble sous-marin conjoint reliant les deux pays à l’Italie. C’est ce qu’a annoncé, ce samedi, un communiqué officiel du ministère algérien de la Poste et des Télécommunications.

Cette annonce stratégique intervient dans le cadre de la visite de travail qu’effectue le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, en Tunisie. À la tête d’une importante délégation, le ministre participe aux travaux de la 4ème session de la Commission technique mixte algéro-tunisienne de coopération dans ce secteur clé.

Au-delà de cette liaison sous-marine majeure, les deux délégations ont convenu de moderniser et d’optimiser la liaison terrestre existante reliant l’Algérie et la Tunisie.

Parallèlement, des discussions ont été engagées concernant la mise en place de mécanismes visant à proposer des tarifs préférentiels pour le roaming de la téléphonie mobile entre les deux nations, ainsi que le développement de solutions liées à l’Internet des objets (IoT) par satellite.

Réseau mobile aux frontières : vers la fin des interférences ?

Sur le plan de la gestion du spectre radioélectrique, le communiqué précise qu’une équipe de travail conjointe sera mise sur pied entre les instances des deux pays. Ce groupe aura pour mission principale de coordonner les réseaux de téléphonie mobile afin de réduire significativement les interférences radio dans les régions frontalières.

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De plus, cet organe renforcera la concertation bilatérale en vue des préparatifs de la Conférence mondiale des radiocommunications prévue en 2027.

Start-up et innovation : Alger et Tunis unissent leurs forces

En matière de technopôles et d’entrepreneuriat, Alger et Tunis ont exprimé leur volonté ferme de concrétiser des initiatives pratiques sur le terrain. Celles-ci engloberont des projets de jumelage institutionnel, l’accompagnement des start-up via des programmes d’incubation et d’accélération, ainsi que la dynamisation de la coopération dans les domaines de la recherche, du développement (R&D) et de l’innovation au sein des programmes internationaux.

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À cette occasion, Sid Ali Zerrouki a tenu à exprimer « ses sincères remerciements et sa profonde gratitude à la partie tunisienne pour la chaleur de son accueil, sa généreuse hospitalité et la parfaite organisation de l’événement ».

Le ministre a, par ailleurs, salué « la profondeur des liens fraternels et historiques qui unissent l’Algérie et la Tunisie, ainsi que le niveau d’excellence atteint par les relations de coopération et de coordination entre les deux pays frères ».