Internet, fibre optique et couverture mobile : les nouvelles directives du ministre à Batna

Dans le cadre de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Batna, le ministre des Postes et Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a présidé une rencontre régionale de coordination réunissant les directeurs de wilayas du secteur ainsi que les responsables locaux des opérateurs de téléphonie et d’Internet des régions de l’Est du pays.

Ce rendez-vous a été consacré à deux axes principaux : la préparation de la prochaine rentrée sociale et le suivi des grands projets sectoriels en cours de réalisation.

Le ministre a mis en avant la nécessité de garantir la pleine disponibilité des bureaux de poste et des guichets automatiques afin de répondre aux besoins des citoyens dans des conditions optimales.

Il a également ordonné la prise en charge immédiate des demandes de raccordement des établissements scolaires au réseau de télécommunications, soulignant que l’accès à Internet dans les écoles constitue une priorité pour la réussite de la prochaine rentrée scolaire.

Amélioration de la couverture mobile et Internet pour la rentrée sociale

Concernant la qualité du service, Zerrouki a insisté sur la mise en place d’un mécanisme de coordination permanent associant toutes les parties prenantes afin d’améliorer la couverture réseau, notamment le long des grands axes routiers.

Il a rappelé aux opérateurs de téléphonie mobile l’importance de respecter leurs cahiers de charges, gage d’une meilleure qualité de service pour les usagers.

Déploiement accéléré de la fibre optique (FTTH)

Le ministre a réaffirmé l’objectif stratégique de l’État visant à généraliser la fibre optique (FTTH) à l’horizon 2027. Il a appelé les responsables à accélérer la cadence des travaux et à prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre ce cap.

L’accès au haut débit pour tous les Algériens est un enjeu majeur pour le développement économique et social du pays. L’amélioration des infrastructures de télécommunications est donc une priorité.

Dans le cadre du programme du service universel des télécommunications, le ministre a demandé une meilleure coordination locale pour accélérer la couverture de 1 400 zones déjà inscrites dans le programme actuel.

Par ailleurs, un recensement précis des zones non couvertes ou faiblement couvertes par le réseau devra être effectué, afin de les inclure dans le nouveau programme qui sera prochainement lancé.

Compensation des abonnés et protection des droits des usagers

Au cours de cette rencontre, Zerrouki a insisté sur la nécessité de compenser les abonnés à l’Internet fixe en cas de coupures de réseau, réaffirmant l’engagement du secteur à protéger les droits des usagers et à renforcer la confiance des citoyens dans les services publics.

Cette mesure vise à garantir un accès continu et fiable à Internet pour les particuliers et les entreprises, et à promouvoir la transparence et la responsabilité dans le secteur des télécommunications.

