Interdiction de chasse en Algérie : le Premier ministre clarifie la situation

Les services du Premier ministre ont tenu à clarifier, jeudi soir, la situation liée à la saison de chasse 2025-2026, après la diffusion d’informations faisant état d’une interdiction de cette activité à partir de la mi-janvier. Dans un communiqué officiel, ils ont confirmé que la saison de chasse est ouverte depuis le 1er décembre 2025, conformément à la législation en vigueur.

Cette mise au point intervient en réaction à ce qui a été relayé par certains médias, évoquant une suspension générale de la chasse à partir du milieu du mois de janvier en cours. Une information que les services du Premier ministre ont formellement démentie.

Une saison ouverte depuis le 1ᵉʳ décembre

Le communiqué rappelle que la saison de chasse 2025-2026 a débuté le 1er décembre 2025 et demeure ouverte. Toutefois, les services du Premier ministre soulignent que cette activité est strictement encadrée par la loi relative à la chasse et ne se pratique pas de manière uniforme sur l’ensemble du territoire national.

En effet, la programmation de la saison de chasse dépend de plusieurs critères essentiels, notamment le type de gibier autorisé et les spécificités propres à chaque wilaya.

Une gestion confiée aux autorités de wilaya

Selon les précisions apportées, les autorités locales sont chargées de décider des périodes et des conditions de chasse dans leurs wilayas respectives. Ces décisions tiennent compte du type de gibier concerné, des équilibres écologiques et des périodes de repos biologique nécessaires à la préservation des espèces animales.

Cette gestion décentralisée vise à assurer une exploitation rationnelle de la faune sauvage, tout en évitant toute atteinte à la biodiversité.

Les conditions légales pour chasser en Algérie

La loi algérienne autorise la pratique de la chasse terrestre à tous les citoyens, à condition de respecter un cadre réglementaire strict. Le chasseur doit suivre une formation spécifique et obtenir un certificat d’aptitude. Il doit également disposer d’une licence de chasse en cours de validité et être affilié à une association de chasseurs agréée.

Ces mesures ont pour objectif de garantir une pratique responsable, sécurisée et respectueuse de l’environnement.

Des interdictions toujours en vigueur

Même lorsque la saison est ouverte, certaines périodes restent strictement interdites à la chasse. Il est notamment prohibé de chasser durant les phases de reproduction des oiseaux et des animaux, lors des chutes de neige, ainsi que pendant les périodes officielles de fermeture décidées par les autorités compétentes.

Par cette clarification, les services du Premier ministre appellent les citoyens et les chasseurs à se référer uniquement aux sources officielles et aux décisions des autorités locales, afin d’éviter toute confusion et de respecter la réglementation en vigueur.