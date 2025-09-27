Intempéries en Algérie : bilan lourd en pertes humaines et dégâts en 24 heures

Les dernières intempéries enregistrées dans les différentes wilayas intérieures du pays ont fait des dégâts humains. Selon le premier bilan de la Protection Civile, quatre enfants ont été retrouvés morts et plusieurs personnes ont été secourues.

Deux des quatre enfants décédés ont été enregistrés au niveau de la localité de Sidi Aissa, dans la wilaya de M’sila. Les corps des deux victimes, un garçon et une fille, âgés respectivement de 3 et 5 ans, ont été transportés vers la morgue de l’hôpital local, souligne la même source.

Dans la même wilaya, les services de la Protection Civile ont annoncé avoir retrouvé le corps sans vie d’un enfant de deux ans. Ce dernier a été emporté par les eaux d’un oued dans la région du barrage Oum El Droue à Sidi Bayazid, dans la commune de Dar Chioukh. La dépouille a été transférée à la morgue de l’hôpital local.

Les intempéries ont également fait une autre victime dans la wilaya de Sétif. Il s’agit d’un garçon âgé de 13 ans. Ce dernier a reçu un coup de foudre dans la commune de Salah Bey.

Opérations de sauvetage et recherche de disparus

Dans la wilaya de M’sila, plus exactement dans la commune d’Ain El Hadjel, l’une des deux personnes disparues dans la région d’Ouled Moulahom a été secourue. Il s’agit d’un jeune homme de 25 ans qui a été secouru et transporté à l’hôpital de Sidi Aïssa. Les recherches se poursuivent pour retrouver la seconde personne disparue, dans un contexte de conditions météorologiques défavorables ayant affecté la région hier.

Enfin à Médéa, deux citoyens ont été secourus après avoir été surpris par les crues d’un oued. Idem pour une personne dans la commune Oued Lahmar, dans la wilaya d’El-Bayadh.

Accidents de la circulation : Un bilan préoccupant

Outre les dégâts causés par les intempéries, la Protection Civile a communiqué un bilan accablant concernant les accidents de la circulation. Au cours des dernières 24 heures, deux personnes ont perdu la vie et 186 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation survenus à travers différentes wilayas du pays.

Selon le bilan de la Direction Générale de la Protection Civile, les services ont effectué un total de 2 602 interventions durant cette période, soit une intervention toutes les 33 secondes en moyenne.

Concernant les accidents de la route spécifiquement :

148 interventions ont été enregistrées

186 personnes ont été blessées

2 décès ont été déplorés

