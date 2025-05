Inondations meurtrières en Algérie : routes coupées, bétail noyé, et infrastructures détruites

Les intempéries qui frappent plusieurs régions du pays ont causé des dégâts considérables, avec des scènes de chaos relayées massivement sur les réseaux sociaux.

Depuis plusieurs jours, de fortes précipitations s’abattent sur plusieurs wilayas du centre et du sud de l’Algérie, notamment à Bou Saâda, Laghouat, Djelfa et M’Sila. Les images partagées en ligne montrent des routes dévastées, des infrastructures effondrées, des véhicules emportés par les eaux, et même la mort de bétail, soulignant la violence exceptionnelle des intempéries.

Des infrastructures mises à rude épreuve

À Bou Saâda, les pluies torrentielles ont transformé les rues en torrents boueux. Des voitures ont été englouties, des animaux emportés par les flots, et plusieurs axes routiers sont devenus impraticables. Les habitants dénoncent la fragilité des infrastructures face à de telles catastrophes naturelles, tandis que les images de routes arrachées et de quartiers isolés circulent massivement sur les réseaux sociaux.

🟢À LIRE AUSSI : Intempéries meurtrières en Algérie : 4 morts, des dizaines de blessés et des wilayas sinistrées

Les dégâts matériels sont importants. Plusieurs habitations ont été inondées, et des exploitations agricoles ont perdu une grande partie de leur cheptel.

Trois morts et des dizaines de blessés

Selon la Protection civile, un drame s’est produit dans la wilaya de Djelfa : une montée soudaine des eaux a provoqué le renversement d’un autocar, causant la mort de trois personnes et faisant 33 blessés. Les secours ont été mobilisés dans plusieurs régions pour évacuer des personnes piégées dans leurs véhicules, extraire des camions coincés, et sécuriser les zones les plus exposées.

Pour rappel, l’Office national de météorologie (ONM) a émis ce jeudi un bulletin de vigilance de niveau 1 (jaune), annonçant des pluies, orages et tempêtes de sable dans les wilayas de Tébessa, Khenchela, M’Sila, Djelfa, Tiaret, Mostaganem, Relizane, Mascara et Saïda.

🟢À LIRE AUSSI : Alerte météo en Algérie : un temps hivernal persiste ce 15 mai ! Vigilance « orange » pluies et vents

De son côté, la télévision publique a mis en garde contre de violentes rafales de vent pouvant atteindre 90 km/h, notamment dans les wilayas de Béchar, El Menia, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, Ouled Djellal, El M’Ghair et Biskra.