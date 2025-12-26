Info trafic : La neige paralyse plusieurs axes routiers ce week-end

Les fortes chutes de neige enregistrées ces dernières heures ont entraîné la fermeture de plusieurs axes routiers névralgiques. Selon un bilan communiqué ce vendredi par les services de la Gendarmerie nationale, les wilayas de Tizi Ouzou et de Bouira sont particulièrement touchées par ces perturbations météorologiques.

Dans un bulletin publié via la page officielle « Tariki », la Gendarmerie nationale a fait état de plusieurs coupures de routes dues à l’accumulation de la poudreuse, rendant la circulation impossible sur les hauteurs de la Kabylie.

Bouira : Le col de Tikjda impraticable

Dans la wilaya de Bouira, la circulation est totalement interrompue sur la Route Nationale n°33 (RN 33), reliant Bouira à Tizi Ouzou. Le blocage est localisé précisément au niveau des zones d’Akoukar (commune de Bechloul) et de la station climatique de Tikjda (commune d’El Asnam).

Tizi Ouzou : Plusieurs cols fermés à la circulation

La wilaya de Tizi Ouzou subit également de plein fouet les effets de cette tempête hivernale. Trois axes majeurs reliant la wilaya à celle de Bouira sont actuellement fermés :

RN 33 : Coupée au niveau de la zone d’Aswel (commune d’Aït Boumahdi).

: Coupée au niveau de la zone d’Aswel (commune d’Aït Boumahdi). RN 15 : Bloquée au niveau du col de Tirourda (commune d’Ifrehounène).

: Bloquée au niveau du col de Tirourda (commune d’Ifrehounène). RN 30 : Interrompue au passage de Tizi N Kouilel (commune d’Iboudararen).

Les services de la Gendarmerie nationale appellent les usagers de la route à la plus grande prudence et recommandent d’éviter ces axes jusqu’au déneigement complet des chaussées par les services de travaux publics.

Prévisions : Neige, pluie et chute libre des températures

Selon un BMS de niveau de vigilance « Orange » émis par Météo Algérie, les chutes de neige continueront d’affecter ce vendredi les reliefs culminant à 1200 mètres d’altitude et plus.

Cette alerte concerne les wilayas de Sétif, Batna, Khenchela, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, Bordj Bou Arreridj et M’sila. La validité du bulletin court jusqu’à midi pour le Centre et jusqu’à 15h pour l’Est du pays. La wilaya de Djelfa est, quant à elle, placée en vigilance jaune.

Parallèlement aux neiges, des averses orageuses sont attendues sur un large ruban allant du Centre-Est jusqu’aux régions présahariennes, incluant notamment Jijel, Annaba, Constantine, Mila, Souk Ahras ainsi que les wilayas de Biskra, El Oued et Ouled Djellal.

Enfin, les services météorologiques mettent en garde contre une vague de froid intense qui s’installe ce vendredi sur les Hauts Plateaux et les zones steppiques, touchant particulièrement Khenchela, Laghouat, El Bayadh et Naâma. Les autorités recommandent la plus grande prudence aux citoyens, tant sur les routes qu’à l’intérieur des foyers face aux risques liés aux systèmes de chauffage.