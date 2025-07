Info ou Intox: prononcer les mots « Wesh » et « Wallah » sera-t-il interdit dans les écoles en France ?

Une vidéo Tiktok, devenue virale avec 2 millions de vues, prétend qu’une nouvelle fois française interdirait l’utilisation des mots « Wesh » et « Wallah » dans les écoles, collèges et lycées en France. Selon cette même vidéo, les élèves qui ne respecteraient pas cette règle s’exposeraient à une amende de 130 euros.

En seulement trois jours, une vidéo TikTok est devenue virale, atteignant déjà deux millions de vues. La raison de cet engouement ? Elle annonce une prétendue « révolution » dans les établissements scolaires en France.

Selon cette séquence, « une loi vient d’être votée à l’Assemblée nationale. Dès la rentrée, dire « Wesh » ou « Wallah » pourra coûter 130 euros d’amende dans les établissements scolaires français« . Cette affirmation a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

🟢 À LIRE AUSSI : Il se faisait passer pour un Algérien : comment un chat a démasqué un voleur en série en France

Les mots « Wesh » et « Wallah » seront-ils interdits à la rentrée dans les écoles en France ?

La voix Off de la vidéo affirme que cette décision aurait été prise « pour restaurer un usage correct de la langue française« . Elle cite « un inspecteur général » qui aurait déclaré lors d’une conférence de presse : « Nous avons remarqué une explosion des expressions familières, voire importées du dialecte non académique dans les cours de récréation, les couloirs et même en classe« .

Le ministère de l’Éducation est également mentionné, évoquant une « dérive lexicale préoccupante« . Son objectif serait « de promouvoir un langage plus neutre, respectueux du cadre scolaire ». Dans cette optique, des mots tels que « Wesh« , « Wallah« , « Zaama« ... seraient particulièrement surveillés.

Soyons clairs : cette information est totalement infondée. Il n’existe aucune loi votée par le Parlement interdisant l’utilisation de ces mots dans les établissements scolaires. Chacun peut facilement le vérifier en consultant le Journal Officiel, où aucune trace d’une telle législation n’est mentionnée.

De même, la prétendue « conférence de presse » et les déclarations attribuées au ministère de l’Éducation, évoquées dans la vidéo virale, sont simplement fausses.

Une rumeur qui crée l’émoi

Alors que de nombreux internautes expriment leur amusement face à cette annonce, un nombre significatif la prend pourtant très au sérieux.

Les réactions sont variées et vont de l’approbation « Bravo, enfin, on est en France« , à l’indignation « Franchement, c’est scandaleux« . Certains s’interrogent sur les motivations « La France a vraiment besoin d’argent« , ou sur les modalités de l’application « à l’intérieur de l’établissement, qui va donner les amendes ?« . D’autres soulèvent la question de la liberté d’expression « Bah alors Macron, tu oublies la liberté d’expression qui est un principe fondamental de la République française ?« .

Comme le prouvent les nombreux commentaires que cette vidéo a générés, une part significative des internautes n’ont pas pu déterminer immédiatement qu’il s’agissait d’une fausse nouvelle.

🟢 À LIRE AUSSI : Titre de séjour : les conditions d’obtention changent pour les étrangers en France