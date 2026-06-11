Industrie, numérique, automobile : la Corée du Sud renforce son partenariat avec l’Algérie

L’axe Alger-Séoul s’apprête à connaître un coup de projecteur inédit. Reçu mercredi par le président de la République à qui il a remis ses lettres de créance, le nouvel ambassadeur de la République de Corée en Algérie, Min Kyung-tae, a annoncé que son pays était pleinement disposé à soutenir l’Algérie dans plusieurs secteurs industriels et technologiques hautement stratégiques.

Cette déclaration officielle intervient à un moment charnière de la diplomatie économique entre les deux nations, Séoul affichant sa volonté claire d’appuyer la feuille de route de « l’Algérie nouvelle ».

Un partenariat stratégique axé sur l’industrie et l’environnement

La Corée du Sud, leader mondial de l’innovation technologique, ne cache plus ses ambitions pour le marché algérien. À l’issue de son entretien avec le chef de l’État, le diplomate coréen a énuméré les filières prioritaires sur lesquelles Séoul souhaite s’engager, ciblant d’une part les technologies d’avenir comme la transformation numérique et l’agriculture intelligente, d’autre part l’industrie lourde et de pointe à travers la construction navale et l’industrie automobile, et enfin la sécurité hydrique et énergétique via le développement des énergies renouvelables et du dessalement de l’eau de mer.

Min Kyung-tae a rappelé que la Corée possède « une grande expertise en matière de développement des compétences et d’investissement durable » qu’elle souhaite partager avec l’Algérie, qualifiée de « partenaire fiable ». Il a également insisté sur le fait que cette coopération se ferait « dans le respect total de la souveraineté [de l’Algérie] et de l’indépendance de sa décision stratégique ».

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2026 : une relance économique dynamique

L’arrivée du nouvel ambassadeur coïncide avec une date symbolique majeure : l’année 2026 marque le 20ᵉ anniversaire de la signature du Partenariat stratégique entre Alger et Séoul. Pour le diplomate, cette commémoration historique doit servir de tremplin pour « rendre la coopération plus dynamique et bénéfique pour les deux parties ».

Au-delà des contrats industriels et des accords gouvernementaux, Séoul souhaite bâtir des ponts humains et culturels durables. Évoquant le passé, l’ambassadeur a rappelé que la Route de la soie et les grandes routes commerciales méditerranéennes et sahariennes ont, de tout temps, relié les civilisations. C’est dans cet esprit que la République de Corée ambitionne d’intensifier les échanges éducatifs, culturels et les programmes dédiés à la jeunesse des deux pays.

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L’importance stratégique de l’Algérie sur la scène internationale

En conclusion de son allocution, Min Kyung-tae a tenu à saluer le poids diplomatique d’Alger sur la scène internationale. Il a affirmé que l’Algérie est « largement reconnue comme une puissance régionale de premier plan dans la consolidation de la stabilité, notamment en Afrique du Nord et au Sahel », légitimant ainsi le choix de la Corée du Sud de faire du pays son allié géopolitique et économique majeur sur le continent africain.

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