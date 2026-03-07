Indice FAO des prix des produits alimentaires : hausse surprise en février 2026

L’accalmie aura été de courte durée pour les portefeuilles des consommateurs à travers le monde. Après une séquence de cinq mois consécutifs de déflation qui laissait espérer une stabilisation durable du coût de la vie, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) vient de publier son dernier rapport mensuel.

Les chiffres tombent comme un couperet : l’indice mondial des prix alimentaires a amorcé un virage ascendant durant le mois de février 2026. Si cette hausse reste qualifiée de modérée par les experts de Rome, elle n’en demeure pas moins un signal d’alarme pour les économies dépendantes des importations céréalières, particulièrement dans le bassin méditerranéen et en Afrique subsaharienne. Le passage de l’indice de 124,2 points en janvier à 125,3 points en février témoigne d’une nervosité latente sur les marchés de matières premières.

Cette remontée des cours intervient dans un contexte géopolitique et climatique de plus en plus incertain. Bien que le niveau actuel de l’indice reste inférieur de 1 % à celui de l’année précédente, et surtout bien loin du pic dramatique de mars 2022 consécutif au déclenchement du conflit ukrainien, la dynamique de février 2026 suggère que les facteurs de baisse se sont épuisés.

La reprise de la demande mondiale, couplée à des stocks stratégiques qui peinent à se reconstituer dans certaines régions clés, crée un terrain fertile pour la spéculation et l’ajustement des prix à la hausse.

Les analystes soulignent que cette volatilité est le nouveau paradigme de l’agriculture mondiale, où la moindre perturbation météorologique en Europe ou aux États-Unis se traduit immédiatement par une fluctuation des cours sur les places boursières de Chicago ou de Paris.

Prix du blé : haute tension climatique en Europe et aux États-Unis

Le secteur des céréales représente le cœur battant de la sécurité alimentaire mondiale, et c’est précisément là que les tensions sont les plus vives ce mois-ci. L’augmentation de 1,1 % de l’indice des céréales est presque entièrement imputable à la nervosité entourant le marché du blé. En février 2026, le prix de cette céréale essentielle a bondi de 1,8 %, une hausse alimentée par des rapports alarmants concernant l’état des cultures d’hiver dans l’hémisphère nord.

En Europe, des épisodes de gel tardif suivis de pluies excessives ont fait craindre une réduction des rendements, tandis qu’aux États-Unis, la sécheresse persistante dans les plaines du Centre menace la qualité des grains.

Ces aléas climatiques rappellent la fragilité de notre système alimentaire face au dérèglement de la météo, rendant les prévisions de récoltes de plus en plus aléatoires pour les exportateurs majeurs.

Cette situation est particulièrement scrutée par les pays acheteurs, notamment en Afrique du Nord. Pour un pays comme l’Algérie, dont la consommation de blé est structurellement élevée, chaque point de pourcentage supplémentaire sur l’indice FAO se traduit par une pression accrue sur la balance commerciale et les subventions étatiques.

Bien que le gouvernement algérien ait multiplié les efforts pour augmenter la production locale et diversifier ses sources d’approvisionnement, la dépendance au marché international reste une réalité incontournable. Les marchés surveillent désormais de près les fenêtres météo du printemps, car toute confirmation d’une baisse des récoltes occidentales pourrait entraîner une flambée des prix bien plus sévère que celle observée ce mois-ci.

Pour l’heure, le marché reste dans une phase d’observation, oscillant entre la crainte d’une pénurie et l’espoir d’une correction technique.

Le paradoxe du sucre et la résilience du secteur laitier

Toutefois, le rapport de la FAO ne dresse pas un tableau uniformément sombre de l’économie alimentaire mondiale. Un contraste frappant apparaît avec le secteur du sucre, qui a enregistré une chute vertigineuse de 4,1 % en février.Cette baisse ramène le prix du sucre à son niveau le plus bas depuis octobre 2020. Ce phénomène s’explique par une conjoncture exceptionnelle de l’autre côté de l’Atlantique : les États-Unis affichent une production record de betterave et de canne à sucre, inondant le marché et compensant largement les difficultés logistiques rencontrées par d’autres producteurs mondiaux comme le Brésil ou l’Inde.

Cette abondance de l’offre offre une bouffée d’oxygène aux industries agroalimentaires transformatrices, bien que cette baisse se répercute rarement de manière immédiate sur le prix final payé par le consommateur en rayon.

Parallèlement, le marché des produits laitiers continue de suivre sa propre trajectoire déflationniste, affichant un recul de 1,2 % en février. Cette baisse est principalement tirée par le secteur du fromage au sein de l’Union européenne.

Les stocks européens sont actuellement à des niveaux élevés, tandis que la consommation intérieure stagne, forçant les producteurs à ajuster leurs tarifs pour rester compétitifs à l’exportation. À l’inverse, le secteur de la viande connaît une légère reprise de 0,8 %, portée par une demande asiatique robuste.

En somme, la carte mondiale des prix alimentaires en ce début d’année 2026 est celle d’un monde fragmenté : d’un côté, des produits de base comme le blé qui subissent les foudres du climat, et de l’autre, des denrées comme le sucre et le lait qui profitent d’une optimisation des chaînes de production. Pour les décideurs économiques, le défi reste de naviguer dans cette volatilité pour garantir une stabilité des prix sur les marchés locaux.