Importation et utilisation des drones : l’ambassade d’Algérie à Madrid annonce un encadrement renforcé

L’Algérie franchit une nouvelle étape dans l’encadrement de l’usage des drones. L’ambassade d’Algérie à Madrid a annoncé officiellement la mise en fonctionnement du Centre national des systèmes aéronautiques non habités, une structure chargée de superviser et d’appliquer la réglementation relative aux aéronefs sans pilote à bord. Cette initiative s’inscrit dans la volonté des autorités de Algérie de mieux organiser un secteur en pleine expansion, tout en renforçant les mécanismes de contrôle et de sécurité.

Dans un communiqué officiel, la représentation diplomatique algérienne en Espagne indique que ce nouveau centre aura pour mission principale d’appliquer la réglementation nationale relative aux drones, appelés officiellement « aéronefs sans pilote à bord ». Cette réglementation concerne plusieurs aspects liés à ces appareils, notamment leur détention, acquisition, importation, exportation, vente, cession ou encore leur modification.

Le texte rappelle que ces mesures s’inscrivent dans le cadre du décret présidentiel n°21-285 du 13 juillet 2021, qui constitue aujourd’hui la référence juridique en matière d’encadrement des drones en Algérie. L’objectif est d’instaurer un système centralisé permettant de suivre l’ensemble des opérations liées à ces équipements technologiques, dont l’usage s’est fortement développé ces dernières années dans de nombreux domaines.

Les drones sont désormais utilisés pour des activités variées, allant de la photographie aérienne à la surveillance, en passant par l’agriculture de précision, la cartographie ou encore certaines opérations industrielles. Cette diversification des usages a conduit de nombreux États à renforcer leur législation afin d’éviter les dérives et de garantir la sécurité de l’espace aérien.

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Une obligation de déclaration et d’autorisation préalable

Selon le communiqué, toute opération liée à un drone devra désormais être préalablement déclarée et autorisée auprès du Centre national des systèmes aéronautiques non habités. Cela signifie que toute personne physique ou morale souhaitant acquérir, vendre, importer ou exporter un drone devra effectuer les démarches administratives nécessaires auprès de cette nouvelle structure.

Cette procédure vise à instaurer un contrôle plus strict du marché des drones en Algérie. Elle permettra notamment aux autorités compétentes de disposer d’une base de données claire sur les équipements en circulation sur le territoire national, leurs propriétaires et leurs utilisations.

Les formulaires nécessaires pour effectuer ces démarches administratives seront mis à disposition en ligne. Les personnes concernées pourront ainsi télécharger les documents requis et entamer les procédures de régularisation selon les différentes situations prévues par la réglementation.

L’annonce faite par l’ambassade à Madrid s’adresse non seulement aux membres de la communauté nationale résidant en Espagne, mais également aux ressortissants étrangers susceptibles d’être concernés par ces règles, notamment dans le cadre d’importations ou d’exportations de drones vers l’Algérie.

Cette communication vise donc à informer largement les citoyens et les opérateurs économiques afin d’éviter toute infraction involontaire à la réglementation. Les autorités algériennes souhaitent ainsi assurer une meilleure transparence et faciliter les démarches administratives pour les personnes concernées.

Sécurité et modernisation du cadre aérien

La mise en place de ce centre national s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation du cadre réglementaire lié aux nouvelles technologies aéronautiques. Les drones représentent en effet un défi particulier pour les États, car ils peuvent être utilisés à des fins civiles, commerciales ou, dans certains cas, à des usages sensibles nécessitant une surveillance accrue.

En centralisant la gestion administrative et réglementaire de ces appareils, les autorités algériennes entendent garantir la sécurité de l’espace aérien tout en permettant le développement contrôlé de cette technologie. Le centre jouera ainsi un rôle clé dans la coordination entre les différentes institutions concernées par la gestion et la surveillance des drones.

À l’échelle mondiale, le marché des drones connaît une croissance rapide. Leur utilisation dans des secteurs tels que la logistique, la surveillance environnementale ou encore l’inspection d’infrastructures ne cesse de s’élargir. Dans ce contexte, de nombreux pays ont mis en place des cadres réglementaires spécifiques afin d’accompagner cette évolution technologique.

Avec la mise en fonctionnement du Centre national des systèmes aéronautiques non habités, l’Algérie rejoint cette dynamique internationale visant à structurer l’usage des drones tout en garantissant leur intégration sécurisée dans l’espace aérien national.

Cette nouvelle structure devrait ainsi jouer un rôle central dans la régulation du secteur et dans l’accompagnement des utilisateurs, qu’ils soient particuliers, entreprises ou institutions.