Importation de véhicules : arnaque à la licence des moudjahidine, un homme devant la justice

Un quinquagénaire a comparu ce matin devant le tribunal correctionnel de Chéraga. Il est accusé d’escroquerie, après avoir dupé plusieurs citoyens en leur faisant croire qu’il pouvait importer des véhicules de l’étranger, profitant de la possession d’une licence des moudjahidine.

Le mis en cause, actuellement placé en détention provisoire à la prison de Koléa, est poursuivi pour délit d’escroquerie, à la suite d’une plainte déposée par l’une des victimes. Selon cette dernière, l’accusé lui a promis l’importation de deux véhicules via licence de moudjahidine, pour un montant total de 1,07 milliard de centimes.

La victime affirme avoir versé la totalité de la somme convenue, incluant les frais de transit et de dédouanement. Après avoir remis l’argent, elle a tenté à plusieurs reprises de contacter le mis en cause, qui se trouvait alors à Timimoun, en vain. Ce dernier a ensuite pris la fuite et est resté introuvable.

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Rejet des accusations et report de l’audience

De son côté, l’accusé a rejeté les faits d’escroquerie, soutenant qu’il était simplement débiteur envers la victime d’une somme dépassant 200 millions de centimes. Aussi, il a nié toute implication dans une quelconque fraude. La partie civile, pour sa part, affirme disposer de témoins attestant de la remise des fonds.

À l’issue de l’audience, la présidente du tribunal a décidé de reporter l’affaire au 30 avril courant, afin de permettre l’audition des témoins et d’apporter de nouveaux éléments au dossier.

Vol de téléphones portables : Un jeune homme face à la justice

La même juridction a examiné une autre affaire impliquant un jeune homme d’une trentaine d’années, poursuivi pour vol de téléphones portables appartenant à des citoyens.

Selon les éléments du dossier, le prévenu a formé opposition au jugement rendu par défaut à son encontre, suite à une plainte déposée par un citoyen, victime d’un vol. Les faits remontent à une agression survenue à la gare routière de Chéraga, où l’accusé a subtilisé le portefeuille de la victime contenant notamment son téléphone portable.

À la suite de plusieurs plaintes similaires, les éléments de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête et procédé à l’arrestation du suspect après avoir accompli les procédures légales requises. Un dossier judiciaire pour vol a été constitué à son encontre. Présenté devant la justice, le procureur de la République a requis une peine de deux ans de prison ferme.

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Contestation des accusations et mise en délibéré

De son côté, la défense a contesté les accusations, affirmant que son client se trouvait, au moment des faits, en compagnie de sa petite amie. Elle a également souligné que la victime a nié connaître l’accusé, plaidant ainsi pour son acquittement.

Le tribunal a décidé de mettre l’affaire en délibéré, fixant la date du prononcé du jugement à une audience ultérieure.

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