Importation de moutons pour l’Aïd 2026 : l’Algérie a déjà pris sa décision

Le gouvernement se dirige vers une nouvelle prolongation des exonérations sur l’importation de têtes de moutons à l’occasion de l’Aïd al-Adha 2026 également, une démarche visant à satisfaire les besoins du marché national et à garantir l’abondance des bêtes de sacrifice lors de cette fête religieuse.

Selon le projet de loi de finances pour l’année 2026, les exonérations douanières et fiscales accordées l’année dernière ont été étendues jusqu’au 30 juin 2026.

Ces exonérations couvrent :

Les droits de douane.

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).

La taxe de domiciliation bancaire.

La contribution de solidarité.

Le prélèvement appliqué sur les importations de marchandises destinées à la revente en l’état.

Cette mesure concerne l’importation de têtes d’ovins vivants des espèces domestiques destinées à l’abattage, relevant de la sous-position tarifaire 0104.10.91.10, et importées spécifiquement pour l’occasion de l’Aïd al-Adha.

Cette décision intervient en réponse aux recommandations du Conseil des ministres tenu les 9 et 23 mars 2025, qui a approuvé l’importation d’un million de têtes de moutons par des entreprises spécialisées relevant du ministère de l’Agriculture, dans le but d’assurer la stabilité des prix et d’éviter toute pénurie durant la prochaine saison des sacrifices.

L’Algérie envisage une importation massive d’agneaux d’Uruguay pour le Ramadan 2026

Alger se tourne vers l’Amérique du Sud pour sécuriser son approvisionnement en viande rouge, avec des discussions avancées pour l’acquisition d’un million d’agneaux en prévision du prochain mois de Ramadan.

L’Algérie est en pourparlers pour une importation massive de moutons en provenance d’Uruguay. L’information, révélée par le ministre uruguayen de l’Agriculture, Alfredo Fratti, souligne la volonté d’Alger de sécuriser son approvisionnement en viande rouge avant la période de forte consommation du Ramadan de l’année prochaine.

Selon les déclarations d’Alfredo Fratti à Radio Monte Carlo, l’Algérie aurait manifesté un intérêt pour l’acquisition d’une quantité impressionnante de bétail.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie se prépare déjà au Ramadan 2026 : Vers l’importation d’un million de moutons depuis ce pays

« Ils nous sollicitent pour l’année prochaine, pour le Ramadan, 1 million d’agneaux, mais avec certaines spécificités », a affirmé le ministre Fratti.

La concrétisation de cette commande géante est toutefois soumise à des critères stricts imposés par Alger, ce qui rend sa faisabilité incertaine. « Je ne sais pas si nous pourrons tous les respecter, mais si nous pouvons convenir avec la société des producteurs d’un certain volume de ceux-ci, nous avancerons », a tempéré le ministre uruguayen.

Renforcement des liens commerciaux : veaux et diversification

Cette initiative s’inscrit dans un contexte plus large de renforcement des liens commerciaux entre les deux pays. L’Algérie, l’un des plus grands marchés d’importation de bétail en Afrique du Nord, a récemment validé la reprise officielle des importations de veaux vivants d’Uruguay.

Cette décision, concrétisée par la signature d’un nouveau protocole sanitaire spécifique en février dernier, marque la fin d’une période de suspension. Elle témoigne de la stratégie algérienne visant à réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs européens traditionnels et à renforcer la sécurité alimentaire nationale.

🟢 À LIRE AUSSI : L’euro flambe sur le marché noir : vers un nouveau record historique proche des 270 dinars