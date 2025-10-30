Imane Khelif honorée à la Grande Mosquée de Paris

La Grande Mosquée de Paris a accueilli, hier, la championne olympique algérienne Imane Khelif, auréolée de sa médaille d’or remportée aux Jeux olympiques de Paris 2024. Cette visite, empreinte d’émotion et de fierté, a rassemblé de nombreux jeunes admirateurs venus à la rencontre de celle qui est devenue une véritable source d’inspiration pour la jeunesse algérienne et franco-maghrébine.

Âgée de 26 ans, la boxeuse, symbole de détermination et de persévérance, a longuement échangé avec le public, répondant avec simplicité et générosité aux questions de ses jeunes fans. L’événement a pris une dimension particulière lorsque le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, lui a remis la Médaille d’honneur de l’institution, une distinction rare qui vient saluer son parcours exceptionnel et son rôle de modèle pour les nouvelles générations.

Dans son discours, le recteur Hafiz a tenu à souligner la portée universelle du message d’Imane Khelif. « Votre présence ici est une pierre ajoutée à l’édifice humain », a-t-il déclaré, avant de rappeler que le succès de la championne illustre parfaitement les valeurs de travail, de respect et de dépassement de soi. Il a également rendu hommage à sa ténacité face aux épreuves et aux obstacles qu’elle a su surmonter avec dignité, devenant ainsi une figure emblématique du sport féminin.

Entre émotion et reconnaissance, Imane Khelif a exprimé sa gratitude envers la Grande Mosquée de Paris pour cet hommage. Elle a affirmé vouloir continuer à représenter fièrement son pays et à inspirer la jeunesse à croire en ses rêves.

Imane Khelif, entre boxe et mode

La championne algérienne Imane Khelif a fait sensation à la Fashion Week de Paris, qui s’est tenue du 29 septembre au 7 octobre 2025, captivant l’attention lors du prestigieux défilé Chanel. Loin des rings mais toujours sous les projecteurs, la boxeuse a confirmé son statut de figure montante de la mode internationale.

🟢 À LIRE AUSSI : Amel Bent officialise ses origines : pourquoi la chanteuse a demandé la nationalité algérienne

Le 6 octobre dernier, au Grand Palais, Khelif a assisté au tout premier défilé du nouveau directeur artistique de la maison, Matthieu Blazy, dont la collection a été saluée comme une audacieuse réinvention de l’esprit Chanel. Entourée de célébrités de renom telles que Pedro Pascal, Margot Robbie, Penélope Cruz, Tilda Swinton et Nicole Kidman, elle a brillé par sa prestance et son élégance naturelle.

Symbolique de la mode et du sport

Déjà remarquée lors de la Fashion Week de Milan, Imane Khelif s’est distinguée cette fois dans une tenue blanche épurée, rehaussée de détails noirs raffinés, hommage subtil au style intemporel de Gabrielle Chanel. Photographiée aux côtés de Jennie du groupe Blackpink, ambassadrice mondiale de la marque, elle a parfaitement incarné l’alliance du charme, de la force et du raffinement.

Invitée à plusieurs séances photo privées pour Chanel, Khelif symbolise désormais ce dialogue harmonieux entre puissance et féminité, au cœur de la vision artistique de Matthieu Blazy pour la saison printemps-été 2026.

🟢 À LIRE AUSSI : La Télévision nationale annonce le lancement d’une chaine sportive