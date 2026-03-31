Images. Dérapage fatal sur l’autoroute de Blida : le renversement d’une voiture fait 4 morts

Un drame routier s’est produit lundi soir dans la wilaya de Blida, rappelant une nouvelle fois la fragilité des déplacements sur les grands axes du pays. En quelques instants, un simple trajet a basculé, faisant plusieurs victimes. Le bilan est lourd, quatre personnes ont perdu la vie et deux autres ont été blessées, selon les services de la Protection civile.

L’accident s’est produit en début de soirée sur l’autoroute reliant le nord au sud, à hauteur de la commune de Chiffa, dans la daïra de Mouzaïa. Les secours sont intervenus rapidement, mais la violence du choc n’a laissé que peu de chances aux victimes.

Accident de la circulation à Blida : une voiture se renverse, quatre victimes sur place

D’après un communiqué de la Protection civile, l’intervention a été déclenchée aux alentours de 20h13 à 20h15. À leur arrivée, les secours ont constaté qu’un véhicule avait dérapé avant de se renverser.

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Ce type d’accident, souvent lié à une perte de contrôle, a eu des conséquences immédiates, quatre personnes sont décédées sur les lieux. Leurs corps ont été transférés vers la morgue. Deux autres victimes ont été blessées et ont été prises en charge sur place puis évacuées vers l’hôpital local

Les circonstances exactes du dérapage n’ont pas été détaillées dans le communiqué, mais la configuration de cette portion de route, connue pour ses virages et son trafic dense, reste régulièrement pointée du doigt dans ce type d’incidents.

Accident de la circulation : un bilan national toujours préoccupant selon la Protection civile

Au-delà de ce drame localisé, les chiffres communiqués par la direction générale de la Protection civile témoignent d’une situation plus large. En une seule semaine, les unités d’intervention ont enregistré :

1 473 accidents de la circulation

37 décès

1 847 blessés

2 609 interventions liées aux accidents

La wilaya de Tamanrasset a enregistré le bilan le plus lourd avec 4 morts et 28 blessés dans 14 accidents.

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Par ailleurs, les interventions des secours ne se limitent pas aux accidents routiers. Sur la même période :

60 personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone, avec un décès à Alger

526 incendies ont nécessité 864 interventions

ont nécessité 864 interventions 458 personnes ont été secourues dans des situations de danger

22 616 appels ont été traités par les services de secours

Ces données illustrent une activité soutenue des équipes sur l’ensemble du territoire, avec une pression constante liée à des risques multiples. Ainsi, la répétition de ces drames souligne la nécessité d’une vigilance accrue sur les routes. En particulier sur les axes à fort trafic.

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