« Il n’avait pas sa place en sélection », l’ex-ministre Bernaoui fracasse Ali Bencheikh

La sortie médiatique de Raouf Salim Bernaoui n’est pas passée inaperçue. Invité sur un plateau d’une émission sportive diffusée sur une chaine de télévision privée, l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports a provoqué une vive polémique en remettant en question la place de Ali Bencheikh en équipe nationale, pourtant considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération.

Figure emblématique du Mouloudia Club d’Alger dans les années 70 et 80, “Alilou” a marqué les esprits par sa technique raffinée et sa vision du jeu. Pour beaucoup d’observateurs, il fait partie des artistes du football algérien, ceux qui ont contribué à écrire les plus belles pages du championnat national. Pourtant, son parcours en sélection reste sujet à débat, notamment en raison d’une concurrence féroce à son poste.

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Bernaoui sans langue de bois

C’est précisément sur ce point que Bernaoui a appuyé ses déclarations. Sans détour, il a estimé que Bencheikh n’avait tout simplement pas le niveau pour s’imposer durablement chez les Verts. « Non, il n’avait pas sa place en sélection. A cette époque, des joueurs comme Ali Fergani, Djamel Tlemçani ou encore Kamel Maroc étaient plus forts », a-t-il affirmé.

L’ancien ministre est allé encore plus loin en contestant la légitimité de la convocation de Bencheikh pour la Coupe du monde 1986 au Mexique. Il a notamment avancé l’argument des performances collectives du MCA cette saison-là, rappelant que le club avait été relégué en deuxième division. « Était-il logique de sélectionner un joueur d’une équipe relégable ? Je ne pense pas qu’un joueur de l’ES Mostaganem par exemple, déjà relégable à la deuxième division amateur, soit retenu pour la Coupe du monde 2026 », a-t-il ajouté.

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Benckheikh va-t-il réagir ?

Des propos tranchants qui ne manquent pas de faire réagir dans le milieu sportif. Car si certains reconnaissent que la concurrence était effectivement rude à cette époque dorée du football algérien, beaucoup estiment néanmoins que le talent de Bencheikh aurait mérité une reconnaissance plus large sur la scène internationale.

Reste désormais à savoir si Ali Bencheikh, actuellement célèbre consultant d’une chaine sportive privée, réagira à cette sortie médiatique. Connu pour son franc-parler, l’ancien meneur de jeu du Mouloudia pourrait bien apporter sa version des faits et raviver davantage une polémique qui enflamme déjà les passionnés du ballon rond en Algérie.

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