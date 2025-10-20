HORREUR À M’SILA : Une fillette de 3 ans dévorée par une meute de chiens errants

Un terrible drame a secoué la wilaya de M’Sila avec le décès tragique d’une fillette de trois ans hier soir dans le quartier de Mezriz, après avoir été férocement attaquée par une meute de chiens errants.

Selon une source locale, la jeune victime se trouvait à proximité de son domicile lorsque l’agression est survenue. Plusieurs chiens l’auraient violemment attaquée et traînée, lui infligeant des blessures profondes qui lui ont été fatales. La fillette est décédée sur place des suites de ses blessures.

Les services de la Protection civile sont intervenus immédiatement sur les lieux de l’incident pour procéder au transfert du corps de l’enfant à la morgue de l’hôpital de M’Sila.

La réaction des autorités

Suite à cet événement tragique qui a ému la population, le Wali de la wilaya de M’Sila, Nedjmeddine Tiar, s’est rendu sur les lieux du drame au quartier Mezriz, accompagné d’une délégation officielle comprenant des membres du Comité de sécurité de wilaya, le chef de daïra de M’Sila et le président de l’Assemblée Populaire Communale (APC).

Le Wali s’est également rendu au domicile de la famille de la victime pour lui présenter ses condoléances et marquer le soutien des autorités face à cette perte insoutenable.

Chiens errants : Une série noire qui alarme la population

Ce drame vient tristement rallonger une série d’incidents liés à la prolifération des chiens errants à travers le pays. Il survient à peine un mois après une autre tragédie dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, où deux adolescents de 12 et 14 ans ont perdu la vie après avoir contracté la rage suite à des morsures de chiens.

Dans un communiqué officiel publié le 17 septembre 2025, le ministère de la Santé a confirmé ces décès et indiqué que d’autres personnes mordues étaient encore hospitalisées. Le ministre de la Santé, Pr Mohamed Seddik Aït Messaoudène, s’était déplacé personnellement sur place pour s’enquérir de la situation et du suivi médical des victimes.

Ces incidents successifs mettent en lumière l’ampleur inquiétante du phénomène des chiens errants en Algérie, posant des questions urgentes de santé publique et de sécurité.

La multiplication de ces attaques meurtrières appelle à des mesures concrètes, à la fois préventives et curatives, pour protéger les populations — en particulier les enfants — exposées à ce danger quotidien.