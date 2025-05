Hausse des températures en Algérie ce mardi 27 mai : vague de chaleur prévue dès aujourd’hui !

Une vague de chaleur d’une intensité exceptionnelle s’apprête à balayer l’Algérie à partir de ce mardi 27 mai. Les températures s’envoleront aussi bien dans le nord que dans le sud du pays, atteignant des niveaux inédits pour cette période de l’année. Le phénomène devrait se prolonger jusqu’au vendredi 31 mai, selon les dernières prévisions météorologiques.

Les données issues de la pression atmosphérique révèlent une hausse marquée du mercure, avec des températures qui franchiront aisément le seuil des 40 °C dans le nord du pays, notamment sur les régions ouest. Dans le sud, certaines wilayas enregistreront jusqu’à 47 °C, un pic rare même en plein été.

Cette vague de chaleur s’explique par la présence d’un anticyclone puissant sur le bassin méditerranéen, prévu entre le mardi 27 mai et le jeudi 5 juin. Ce système de haute pression bloquera les courants frais et favorisera la montée d’air chaud en provenance du Sahara. Résultat : une météo anormalement chaude qui frappera plusieurs régions, y compris les zones côtières, d’habitude plus tempérées.

Alerte météo : vents violents attendus ce mardi !

Côté littoral, les conditions resteront relativement stables ce mardi avec une mer calme, avant un léger renforcement de l’agitation mercredi et jeudi. Les vents souffleront jusqu’à 40 km/h le long de la bande côtière, rendant la navigation plus délicate par endroits.

Hier matin, Météo Algérie a publié une alerte jaune de niveau 1, signalant des rafales de vent significatives sur les côtes des wilayas d’Alger et de Boumerdès. Les habitants de ces régions doivent rester vigilants, notamment en bord de mer ou sur les routes exposées.

Vague de chaleur : quels sont les gestes à adopter ?

Avec l’arrivée de cette vague de chaleur intense, la Protection civile appelle à la prudence. Plusieurs recommandations visent à réduire les risques sanitaires liés à la canicule, surtout pour les populations les plus vulnérables. Voici les principaux conseils à suivre :

Évitez toute exposition directe au soleil , surtout entre 11h et 16h , période la plus critique ;

, surtout entre , période la plus critique ; Si une sortie s’impose, couvrez-vous la tête avec un chapeau ou une casquette, et portez des vêtements légers, clairs et amples ;

avec un chapeau ou une casquette, et portez des vêtements légers, clairs et amples ; Hydratez-vous régulièrement , même sans sensation de soif, et limitez les efforts physiques ;

, même sans sensation de soif, et limitez les efforts physiques ; Surveillez de près les enfants et les personnes âgées, plus sensibles aux coups de chaleur, en leur proposant de l’eau fréquemment.

Vigilance accrue face aux risques de noyade et d’incendie

Les fortes chaleurs poussent de nombreuses personnes à chercher la fraîcheur dans l’eau. La Protection civile met en garde contre les baignades dans les plages non surveillées, où les risques de noyade restent élevés.

Par ailleurs, la canicule augmente fortement le risque d’incendies de végétation. Il devient impératif d’éviter de jeter des mégots par les fenêtres de voiture et d’allumer des feux dans les zones boisées ou à proximité. Une simple étincelle suffit à déclencher un sinistre, surtout lorsque la végétation est sèche et les vents forts.