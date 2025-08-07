Hausse des demandes de visa en Algérie : le consulat de France rallonge les délais

Suite à une forte augmentation des demandes de visa Schengen en Algérie, le consulat général de France à Annaba et à Constantine a émis un rappel important. Il conseille vivement aux demandeurs de soumettre leurs dossiers bien à l’avance pour éviter tout retard ou problème dans la procédure.

Le consulat de France à Annaba et Constantine, qui gère les demandes de visa pour une grande partie de l’est de l’Algérie, a récemment constaté une forte augmentation des dossiers. Cette hausse a entraîné un allongement des délais de traitement, surtout pendant les périodes où la demande est plus forte.

Pour rappel, le Consulat de France à Constantine et à Annaba couvre aussi les demandes émanant des wilayas de Batna, Biskra, El Taref, Guelma, et bien d’autres.

Le Consulat de France appelle à anticiper les demandes de visa

Le consulat de France a annoncé qu’en raison de la période estivale, les demandes de visa sont plus nombreuses, mais ses capacités de traitement sont réduites. Il est donc recommandé de déposer sa demande environ deux mois à l’avance.

« En cette période estivale, synonyme d’accroissement notable des demandes et de diminution des capacités d’instruction du Consulat Général de France à Annaba et Constantine, il convient de prendre ses dispositions en anticipant d’environ deux mois le dépôt de sa demande de visa« , lit-on dans le communiqué en question.

En raison des ressources logistiques limitées, le consulat rallonge les délais de traitement de ces dossiers. Il alerte donc sur les risques de retard si vous ne déposez pas votre dossier suffisamment tôt. Pour éviter tout désagrément, il est important d’anticiper les démarches et de prendre les nouveaux délais dans la planification de vos voyages.

L’Europe digitalise ses frontières : fin des tampons sur les passeports en 2025

À partir du 12 octobre 2025, l’Union européenne va déployer un nouveau système de contrôle automatisé aux frontières pour les ressortissants des pays tiers effectuant de courts séjours dans l’espace Schengen. Ce dispositif remplacera définitivement le traditionnel tamponnage manuel des passeports.

Le système centralisera, dans une base de données commune, plusieurs informations essentielles des voyageurs : noms, numéros de passeport, empreintes digitales et photos. Cette initiative, en discussion depuis une décennie, vise principalement à renforcer le contrôle des entrées et sorties de l’UE.

Le déploiement se fera progressivement pour permettre aux différents acteurs (États membres, voyageurs et entreprises) de s’adapter. Toutefois, certaines compagnies de transport expriment déjà leurs inquiétudes concernant de possibles ralentissements dans les aéroports et les gares.

La Commission européenne assure que des campagnes d’information accompagneront le lancement et souligne que ce système contribuera à lutter contre l’immigration irrégulière tout en renforçant la sécurité des citoyens européens. Le dispositif concernera 29 pays, incluant la majorité des États membres de l’UE, à l’exception de Chypre et de l’Irlande, ainsi que plusieurs pays associés comme la Suisse et la Norvège.

