Le Hamas a-t-il « oublié » de remercier l’Algérie ? Le mouvement s’explique après la polémique

Le mouvement de résistance palestinienne, Hamas, a réfuté les allégations circulant sur une prétendue « omission » de l’Algérie dans les remerciements formulés par Khalil Al-Hayya, chef du Hamas à Gaza et responsable de sa délégation de négociation, à l’issue de l’accord de cessez-le-feu.

Par la voix de son représentant en Algérie, Youssef Hamdan, le mouvement a affirmé que les interprétations et les lectures des déclarations d’Al-Hayya étaient « erronées et tronquées de leur contexte ». Hamdane a insisté, lors d’une interview accordée ce jour à la Radio algérienne, que « toute idée ou déclaration fragmentée de son contexte perd sa valeur et peut être utilisée dans un contexte différent sans signification ».

Le « contexte », clé de compréhension, selon Hamdane

Hamdane a souligné que « la relation de l’Algérie avec la cause palestinienne est beaucoup plus profonde et plus grande qu’une simple question de remerciement détaillé, mais qu’il est nécessaire de clarifier l’opinion publique ».

L’orateur a expliqué que le Dr Khalil Al-Hayya, dans ses récentes déclarations, était en train de remercier les médiateurs qui ont supervisé les négociations et les parties et forces qui ont participé à la bataille sur le terrain avec leur sang. Il a ajouté qu’il n’était donc « pas logique que le nom de l’Algérie figure parmi les parties ayant mené l’opération de négociation ».

Youssef Hamdane a mis en garde contre ceux qui « exigent du Hamas de remercier l’Algérie dans un tel contexte », estimant qu’ils « ne comprennent pas l’authenticité de la position algérienne et s’engagent dans une surenchère verbale et politique contre les Palestiniens dans leur perception de la position de l’Algérie et contre l’Algérie dans sa sincérité ».

Hamas s’explique sur la « non-mention de l’Algérie » dans les remerciements

Il a réaffirmé que les remerciements exprimés par Khalil Al-Hayya ne s’appliquaient pas aux autres domaines de soutien. « Nos remerciements à l’Algérie, concernant son rôle dans tous les domaines, notamment diplomatique, commencent par le discours d’Abou Khaled Al-Deif lors de l’opération « déluge d’Al-Aqsa », où il a mentionné spécifiquement l’Algérie, jusqu’au message du chef du mouvement, le martyr Yahya Sinouar, depuis les décombres et au milieu de la poussière de la bataille, au Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour ses positions authentiques », a-t-il précisé.

Hamdane a conclu en insistant que « les contextes sont ce qui détermine la nature du remerciement », et que « nous ressentons tous de la gratitude envers l’Algérie pour son rôle dans la cause palestinienne ». Il a également souligné que l’Algérie assume son rôle sans attendre de remerciements, bien que la gratitude soit « un droit mérité pour nos frères en Algérie ».

Cette mise au point intervient alors que certaines pages sur les réseaux sociaux avaient relayé des images et des vidéos d’un dirigeant du Hamas remerciant plusieurs pays après l’accord d’application de la première phase d’un plan de cessez-le-feu, sans mentionner l’Algérie.

Ces publications ignoraient cependant des déclarations faites un jour auparavant par le même dirigeant, qui avait bel et bien cité l’Algérie parmi les pays et les parties ayant joué des rôles pivots pour mettre fin au massacre et soutenir la cause palestinienne en général.