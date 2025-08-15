Hadj 2026 : appel à candidatures pour les agences de voyage, voici la date limite

L’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) invite officiellement les agences de tourisme et de voyages à se porter candidates pour l’organisation du Hadj de la saison 1447 H (2026). Les agences intéressées peuvent d’ores et déjà retirer le cahier des charges à partir de ce jeudi via le portail numérique « Bawabetelhaj » (https://bawabetelhadj.dz) ou sur le site officiel de l’ONPO (https://onpo.dz).

Le dossier de candidature, accompagné d’un droit de participation de 5 000 DA, doit être déposé en personne à l’ONPO au plus tard le 24 août 2025 à midi.

Hadj 2025 en Algérie : Bilan des pèlerins

Pour l’édition 2025 du Hadj, l’Algérie a enregistré environ 6 500 pèlerins répartis sur plusieurs vols vers l’Arabie Saoudite. Ces chiffres reflètent la forte demande et l’engouement des Algériens pour ce pèlerinage, un des cinq piliers de l’islam.

L’Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) a assuré un encadrement complet, incluant le transport aérien, l’hébergement à La Mecque et Médine, ainsi que l’accompagnement religieux. Les pèlerins ont bénéficié de la Carte Nusuk, un dispositif numérique facilitant l’accès aux hôtels, aux transports et aux lieux de culte.

L’Algérie a été honorée par le prix d’or « Labeïtoum », pour la qualité de son encadrement et son organisation exemplaire. Cette distinction souligne le professionnalisme des équipes algériennes et le respect des pèlerins dans l’accomplissement de leurs rites.

Le Hadj, : un pèlerinage au cœur de la foi musulmane

Le Hadj est l’un des cinq piliers de l’islam et rassemble chaque année des millions de fidèles à La Mecque, en Arabie Saoudite. Ce pèlerinage, obligatoire pour tout musulman adulte disposant des capacités physiques et financières, constitue un acte de foi majeur et un symbole d’unité pour l’ensemble de la communauté musulmane.

Au cours de ce voyage spirituel, les pèlerins suivent un ensemble de rites codifiés qui s’étendent sur plusieurs jours. Ils commencent par entrer dans l’état de sacralisation, appelé ihram, revêtant des habits simples et blancs qui effacent toute distinction sociale. Ils accomplissent ensuite le tawaf, en tournant autour de la Kaaba, et le saï, en parcourant la distance entre les monts Safa et Marwah, rappelant l’épisode de Hajar à la recherche d’eau pour son fils Ismaël. Le point culminant du pèlerinage est le rassemblement sur le mont Arafat, moment de prière intense et de repentir collectif, suivi par la lapidation des stèles symbolisant le rejet du mal. Le sacrifice d’un animal vient clore les principaux rites, en mémoire de l’épreuve d’Abraham.

Au-delà des gestes rituels, le Hadj est une expérience humaine et spirituelle profonde. Il enseigne l’humilité, le pardon et la fraternité, réunissant des croyants de toutes origines dans une même égalité devant Dieu. Pour beaucoup, ce voyage marque un tournant dans la vie, renforçant la foi et laissant une empreinte durable dans le cœur et l’esprit.