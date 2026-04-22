Hadj 2026 : Air Algérie dévoile son programme et fixe le premier départ au 29 avril

À quelques jours du lancement de la nouvelle saison du Hadj 1447/2026, Air Algérie lève le voile sur son programme de transport des pèlerins algériens. La compagnie aérienne nationale fixe officiellement le premier départ au 29 avril 2026.

Dans un communiqué mis en ligne en ce mercredi 22 avril 2026, Air Algérie confirme être prête pour cette nouvelle saison. Le groupe a mobilisé l’ensemble des ressources logistiques et humaines pour offrir aux pèlerins un meilleur accompagnement.

Cet engagement traduit la volonté des autorités algériennes d’assurer le bon déroulement de ce rituel dans de meilleures conditions.

Air Algérie dévoile son programme pour la saison du Hadj 1447/2026

La compagnie aérienne nationale opérera ses vols vers les Lieux Saints à partir du 29 avril 2026. Le programme de retour est, quant à lui, prévu à partir du 1er juin prochain. Afin de faciliter le départ des pèlerins à travers le territoire national, 12 aéroports seront mobilisés en cette occasion.

Dans ce contexte, Air Algérie prévoit, en collaboration avec Saudia Airlines et Flynas, d’organiser 176 vols pour le transport d’environ 41 300 pèlerins algériens. En effet, Air Algérie assurera à elle seule 88 vols, soit 50% de ce programme.

Par ailleurs, le transporteur, en coopération avec l’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), confirme avoir achevé toutes les dispositions logistiques et organisationnelles, en s’assurant du respect des normes internationales, pour garantir le bon déroulement de cet évènement religieux.

Un numéro vert pour accompagner les pèlerins

Afin d’accompagner les pèlerins et de faciliter leur communication, Air Algérie a annoncé dans sa publication avoir mis à leur disposition le Numéro Vert (+966 800 8500 585), disponible 24h/24 et 7j/7 pour fournir toutes les informations nécessaires.

« Fidèle à son engagement en tant qu’entreprise citoyenne, le groupe Air Algérie poursuit son rôle d’accompagnement des pèlerins tout au long de leur voyage spirituel, incarnant les valeurs du service public et le sens des responsabilités, afin de leur garantir une expérience de voyage sûre et sereine« , lit-on encore dans le communiqué d’Air Algérie.

L’Arabie saoudite instaure une politique de Zéro tolérance

Pour cette nouvelle saison, l’Arabie saoudite instaure une politique de zéro tolérance pour réguler les flux de pèlerins. Entre le 18 avril et le 31 mai, toute personne tentant d’accomplir les rites sans permis officiel, y compris les détenteurs de simples visas de visite, s’expose à une amende de 20 000 riyals (environ 5 300 dollars). Cette mesure vise à garantir la sécurité et la fluidité des lieux saints face aux entrées non autorisées.

La mesure cible également les réseaux de soutien : le transport ou l’hébergement de pèlerins clandestins sont passibles d’amendes pouvant atteindre 100 000 riyals, multipliées par le nombre de contrevenants aidés. Au-delà des sanctions financières, les étrangers en infraction risquent l’expulsion immédiate et une interdiction de territoire de 10 ans

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