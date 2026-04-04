GNL algérien : forte hausse des exportations en mars 2026

Les exportations algériennes de gaz naturel liquéfié (GNL) ont enregistré une hausse de 41% au mois de mars 2026, atteignant 938 000 tonnes, contre 667 000 tonnes en février et 440 000 tonnes en janvier, selon les données de l’unité de recherche sur l’énergie (ERU) de Washington.

Cette progression est directement liée aux perturbations géopolitiques dans le Moyen-Orient et à la fermeture du détroit d’Ormuz. Ces deux facteurs ont fait des approvisionnements algériens l’option la plus rapide et la moins risquée pour les marchés européens, qui cherchent à diversifier leurs sources d’énergie.

La France arrive en tête des destinations avec 347 000 tonnes importées en mars, suivie de la Turquie avec 337 000 tonnes, du Royaume-Uni (76 000 tonnes), de l’Espagne (74 000 tonnes), de la Croatie (71 500 tonnes) et de l’Italie (33 000 tonnes).

🟢 A LIRE AUSSI : En 2025, les exportations algériennes de GNL au plus bas depuis 20 ans : on vous explique les raisons

L’Algérie : 1er producteur arabe de GPL au sein de l’OPAEP

Selon le rapport annuel 2024 de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP), l’Algérie maintient son rang de premier producteur arabe de gaz de pétrole liquéfié (GPL) au sein de l’organisation, avec une production de 293 800 barils par jour, représentant 40% de la production totale des membres, laquelle s’est établie à 728 400 barils/jour en 2024, contre 714 100 barils/jour en 2023.

Malgré une consommation intérieure en hausse à 100 500 barils/jour franchissant pour la première fois depuis cinq ans le cap des 100 000 barils/jour l’Algérie affiche un excédent de production dépassant les 296 000 barils/jour, la consommation totale des membres de l’OPAEP s’établissant à 432 200 barils/jour.

Au sein des pays membres de l’OPAEP, le Koweït enregistre la consommation de GPL la plus élevée avec 229 500 barils/jour, devant l’Égypte (116 900 b/j), première consommatrice arabe, l’Algérie (100 500 b/j), l’Irak (82 500 b/j) et l’Arabie saoudite (31 800 b/j), dont la consommation a progressé de 28,2%. La production de la Libye, du Qatar et de Bahreïn est restée stable, tandis que l’Égypte a enregistré un léger recul de sa production à 51 600 barils/jour.

Exportations algériennes de GNL et rôle stratégique

Dans un contexte marqué par une instabilité régionale accrue, notamment en raison des tensions croissantes impliquant l’Iran, l’Algérie s’impose plus que jamais comme un partenaire énergétique stratégique pour l’Europe. En mars 2026, les exportations algériennes de gaz naturel liquéfié (GNL) ont enregistré une progression remarquable.

Le secteur énergétique national affiche ainsi une dynamique particulièrement soutenue en ce début de printemps. D’après les dernières données du département de recherche sur l’énergie Attaqa, les exportations de GNL ont atteint 938 000 tonnes durant le mois de mars 2026.

Ce volume représente une hausse de 41 % par rapport à février (667 000 tonnes) et une augmentation spectaculaire de plus de 112 % comparativement au mois de janvier.

Cette performance, la plus élevée depuis le début de l’année, illustre la capacité de Sonatrach à tirer parti des opportunités offertes par le marché spot et à répondre efficacement à la demande urgente des pays européens.

L’Algérie renforce ses exportations de GNL vers l’Europe sur fond de tensions au Moyen-Orient

Alors que le détroit d’Ormuz subit les répercussions des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, plusieurs capitales européennes se tournent vers la rive sud de la Méditerranée afin de sécuriser leurs approvisionnements. En mars, six pays ont bénéficié des cargaisons algériennes :

La France arrive en tête avec 347 000 tonnes

La Turquie suit avec 337 000 tonnes

Le Royaume-Uni : 76 000 tonnes

L’Espagne : 74 000 tonnes

La Croatie : 71 500 tonnes

L’Italie : 33 000 tonnes

La proximité géographique ainsi que la fiabilité des infrastructures énergétiques confèrent à l’Algérie un avantage stratégique majeur face aux incertitudes pesant sur les routes maritimes orientales.

L’Algérie confirme son leadership dans le GPL au sein du monde arabe

Au-delà du GNL, l’Algérie consolide également sa position de premier producteur de gaz de pétrole liquéfié (GPL) au sein de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole. Avec une production avoisinant les 293 800 barils par jour, le pays assure à lui seul près de 40 % de la production totale des États membres.

Malgré un léger recul en glissement annuel par rapport à 2025, le mélange propane-butane algérien demeure un élément clé pour les besoins en chauffage, en transport et dans l’industrie pétrochimique européenne.

Les répercussions de la crise au Moyen-Orient s’étendent désormais jusqu’en Asie, incitant plusieurs puissances émergentes à se rapprocher de Sonatrach.

Le Vietnam, par la voix de son Premier ministre Pham Minh Chinh, a officiellement exprimé son intérêt pour un soutien algérien afin de sécuriser ses approvisionnements en pétrole et en gaz naturel. Dans le même temps, l’Inde multiplie les échanges diplomatiques en vue d’établir un partenariat stratégique.

New Delhi manifeste un intérêt croissant pour le GPL et les produits pétroliers algériens, tout en mettant sur la table des propositions de coopération incluant des transferts de technologie.