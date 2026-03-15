Ghoulam : « Même si j’en ai payé le prix, je referais le choix de l’Algérie »

L’ancien latéral gauche de l’équipe d’Algérie, Faouzi Ghoulam, est revenu sur l’un des choix les plus importants de sa carrière lors d’une longue interview accordée au média italien Fanpage.it. L’ex-défenseur de SSC Naples a évoqué avec émotion sa décision d’opter pour l’Algérie sur la scène internationale, un choix qu’il considère aujourd’hui comme le plus marquant de sa carrière.

Formé à l’AS Saint-Etienne et passé par les équipes de jeunes des Bleus, Ghoulam aurait pu poursuivre son parcours sous les couleurs françaises. Cependant, le natif de Saint-Priest a finalement décidé de représenter l’Équipe d’Algérie de football, un choix dicté avant tout par ses sentiments et son attachement à ses origines. « Absolument oui, c’était le meilleur choix de ma vie parce que je l’ai fait avec le cœur. Être protagoniste ne signifie pas seulement être sur le terrain : quand l’Algérie gagne, j’ai l’impression d’être le premier à avoir gagné, exactement comme quand Napoli gagne », a-t-il confié.

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Absence controversée lors de la CAN 2019

Au cours de cet entretien, l’un des meilleurs latéraux gauches de l’histoire des Verts est également revenu sur la polémique qui avait entouré son absence lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, remportée par l’Algérie. Certains observateurs avaient alors avancé l’idée que le joueur n’avait pas souhaité rejoindre la sélection. Une version que Ghoulam a tenu à démentir.

« Pendant la période de la CAN, je n’étais pas en condition physique : je revenais de blessures graves et je n’étais pas prêt pour les duels très durs typiques de cette compétition. Il n’aurait pas été juste de prendre la place de quelqu’un qui la méritait plus que moi à ce moment-là », a-t-il expliqué. L’ancien joueur napolitain affirme avoir préféré faire preuve d’honnêteté plutôt que de répondre à la pression médiatique.

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Impact et fierté de représenter l’Algérie

Il insiste également sur l’importance que représente la sélection nationale pour lui et sa famille. « En Algérie, certains ont lancé une polémique en disant que je ne voulais pas venir, mais la vérité est que mon corps n’était pas prêt. Quand on parle de la sélection nationale, on parle de son pays et de sa famille qui y vit : chacune de mes actions a aussi des conséquences pour eux, donc je dois toujours être honnête », a-t-il ajouté.

Enfin, Ghoulam a réaffirmé la fierté qu’il ressent d’avoir choisi les Verts, même si ce choix a parfois eu un impact sur sa carrière professionnelle. « J’ai choisi l’Algérie même si j’avais joué avec l’équipe de France Espoirs et j’en ai payé les conséquences, car ta valeur sur le marché change si tu ne choisis pas une sélection européenne. Mais mon choix a toujours été clair : j’ai décidé avec le cœur, sans calcul. C’était le meilleur choix que je pouvais faire, celui qui me rend le plus fier devant mes parents. »

Un témoignage sincère qui rappelle combien le choix d’une sélection nationale dépasse souvent le simple cadre sportif.

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