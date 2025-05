Geste héroïque à Mascara : un jeune homme offre un rein à son ami d’enfance

Dans un monde souvent marqué par l’individualisme, certains gestes viennent rappeler la force des liens humains et la puissance de l’amitié. C’est ce qu’a prouvé Abderrahmane, un jeune homme originaire de Mascara, en accomplissant un acte de dévotion rare : il a fait don d’un de ses reins à son ami d’enfance, Omar, atteint d’insuffisance rénale aiguë.

Un geste héroïque émeut à Mascara : un jeune homme offre un rein à son ami d’enfance

L’histoire, qui a ému toute la région, remonte à plusieurs mois. Omar, souffrant depuis un certain temps, voyait sa santé se détériorer sous le poids des séances de dialyse devenues indispensables à sa survie. Face à cette situation éprouvante, son entourage s’est mobilisé. Mais c’est Abderrahmane qui a franchi un cap décisif en proposant de lui donner un rein.

Don de rein à Tlemcen : un geste d’amitié bouleverse Mascara

« C’est mon ami depuis que nous étions tout petits. Il est malheureusement tombé malade. On l’a soutenu du mieux qu’on a pu, mais il a souffert avec la dialyse. Il m’a fait de la peine. J’ai décidé alors de lui donner un rein », confie-t-il avec simplicité. Un choix qui a bouleversé Omar, d’abord incrédule. « Il n’y a pas cru au début, mais j’ai tenu ma parole et on a subi la transplantation. Ça s’est bien passé et nous allons tous les deux bien », poursuit ce dernier.

L’opération, réalisée dans un hôpital public de Tlemcen, s’est déroulée avec succès. Fait remarquable, elle a été entièrement gratuite, illustrant l’engagement du personnel médical et la solidarité du système de santé dans les cas critiques.

Une leçon d’humanité venue de Mascara

Profondément ému, Omar ne cesse d’exprimer sa gratitude envers son ami : « Je ne serais jamais assez reconnaissant envers lui. Si j’en avais les moyens, je lui offrirais un pèlerinage à la Mecque (omra) », déclare-t-il, la voix chargée d’émotion.

L’histoire d’Abderrahmane et Omar fait désormais le tour des réseaux sociaux et suscite l’admiration de nombreux internautes. Dans les rues de Mascara, les habitants parlent avec fierté de ce geste altruiste qui dépasse les mots. Un exemple inspirant de solidarité, dans une société où l’amitié sincère devient parfois un luxe rare.

Ce don de vie, bien plus qu’un simple acte chirurgical, est le reflet d’une profonde humanité. Il nous rappelle que l’amitié, lorsqu’elle est vraie, peut aller jusqu’au sacrifice le plus noble : celui de soi pour sauver l’autre.