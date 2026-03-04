Games & Comic Con Dzaïr 2026 : La capitale se transforme en arène gaming en avril !

La capitale s’apprête à vibrer au rythme du gaming et de la culture geek. Du 2 au 4 avril 2026, Algiers accueillera la nouvelle édition du Games & Comic Con Dzaïr au Palais de la Culture Moufdi Zakaria.

Considéré comme le rendez-vous phare de la Pop Culture en Algérie, l’événement promet de transformer les espaces du Palais en un univers immersif réunissant passionnés de jeux vidéo, cosplayeurs, amateurs d’anime et de bandes dessinées.

Un programme riche et interactif

L’édition 2026 annonce un programme varié : tournois Gaming et E-Sports, espaces Free-to-Play, zone dédiée aux développeurs indépendants (Indie Zone), shows en direct et animations interactives.

Les visiteurs auront également l’opportunité de rencontrer des développeurs algériens venus présenter leurs créations, illustrant l’essor progressif de l’industrie du jeu vidéo en Algérie.

Des invités de renom

Le salon accueillera plusieurs figures internationales et locales. Parmi elles, Kayane, icône mondiale de l’E-Sport et marraine de cette édition 2026. Le streamer Genius sera également présent, tout comme l’artiste Alexiane Broque, connue pour ses collaborations sur Netflix.

Le public pourra aussi découvrir Doryan Ben, révélé lors de l’émission The Voice en 2022, ajoutant une dimension artistique à cette manifestation.

Concours Cosplay et récompenses attractives

Moment fort de l’événement : le concours ouvert de Cosplay, couvrant les univers du gaming, du cinéma et des comics.

Le premier prix atteindra 100 000 dinars algériens. Des récompenses de 75 000 dinars seront attribuées au meilleur costume et à la meilleure performance scénique, ainsi qu’un prix d’encouragement de 50 000 dinars.

Les compétitions E-Sports, réparties sur trois jours, proposeront des récompenses globales estimées entre 275 000 et 300 000 dinars, confirmant la montée en puissance de cette discipline en Algérie.

Billetterie et participation

Le ticket journalier est fixé à 1 000 dinars, tandis que le pass trois jours est proposé à 2 500 dinars. Une entrée à 500 dinars est prévue pour les moins de 18 ans sur présentation d’un justificatif.

Des billets spécifiques pour les participants Cosplay et E-Sports sont disponibles à 1 500 dinars. Les exposants peuvent également réserver des stands pour présenter leurs produits et créations.

Un rendez-vous annuel en pleine expansion

Selon les organisateurs de l’entreprise In7ption, cette édition reflète l’intérêt croissant des jeunes et des familles algériennes pour les jeux vidéo et la Pop Culture.

Au fil des années, Games & Comic Con Dzaïr s’est imposé comme un événement fédérateur, réunissant différentes générations dans une ambiance créative et compétitive.

La cuvée 2026 s’annonce ainsi comme l’une des plus ambitieuses, portée par une programmation dense et une participation attendue en forte hausse.