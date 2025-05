Frayeur sur la Place du 1er mai : un incendie éclate dans une station-service [VIDÉO]

Une soirée sous tension dans le centre d’Alger. Ce dimanche 18 mai 2025, un incendie s’est déclaré dans une station-service située sur la très fréquentée place du 1er Mai. À l’origine, une simple étincelle électrique.

Si aucune perte humaine n’est à déplorer, l’événement a provoqué l’émoi des riverains et passants, rappelant la vulnérabilité des infrastructures critiques, même en pleine capitale.

Une étincelle électrique déclenche un incendie à la station Naftal de la place du 1er Mai

Le sinistre s’est déclenché en fin d’après-midi, au niveau du dépôt de lubrifiants de la station-service à gestion libre (GL Ouamrane), selon les précisions apportées par Naftal dans un communiqué publié peu après les faits. D’après les premières constatations, « l’incendie serait dû à une étincelle électrique ». Une défaillance qui a rapidement mis le feu à la zone de stockage des huiles.

La réaction des services de secours a été rapide et décisive. Les équipes de la Protection civile sont intervenues promptement. Maîtrisant les flammes avant qu’elles ne se propagent à d’autres installations, potentiellement plus dangereuses. Aucun blessé ni victime n’a été enregistré. Un soulagement compte tenu du lieu très fréquenté où l’incident s’est produit.

Une mobilisation immédiate des équipes techniques

De plus, Naftal n’a pas tardé à dépêcher ses équipes techniques sur place. Afin d’épauler les autorités compétentes dans l’évaluation des dégâts matériels et déterminer les causes précises de cet incident. L’entreprise a tenu à rassurer l’opinion publique, affirmant qu’aucune perte humaine n’est à déplorer et que la situation est désormais sous contrôle.

Ce type d’incident, bien que rare, relance la question de la sécurité des infrastructures énergétiques en milieu urbain. Une enquête approfondie devrait permettre d’en savoir plus sur les éventuelles failles techniques. Ou les conditions qui ont conduit à cette défaillance électrique.

Une station stratégique en pleine ville

Située sur la place du 1er Mai, carrefour central de la capitale, la station GL Ouamrane est l’une des plus fréquentées d’Alger. Elle dessert quotidiennement un grand nombre d’automobilistes. De plus, elle constitue un point névralgique du réseau urbain de carburants.

Si l’incendie a été rapidement circonscrit, l’événement met en lumière l’importance d’un suivi rigoureux des installations électriques dans les stations-service. Une simple étincelle, dans un environnement hautement inflammable, aurait pu provoquer un drame bien plus grave. L’efficacité de l’intervention des secours a, heureusement, évité le pire.