France ou Algérie ? Islam Slimani pousse un grand coup de gueule au sujet des binationaux

Islam Slimani a donné une réponse fracassante au sujet des binationaux. Selon lui, il ne faut courir derrière les joueurs qui disposent de la double, voire la triple, la nationalité pour les convaincre d’opter pour l’équipe d’Algérie.

Le sujet des joueurs binationaux a toujours fait autant de bruit. En Algérie, la Fédération algérienne de football a fait un travail colossal pour s’offrir plusieurs qui disposent de la double nationalité ces dernières années. On cite notamment Amine Gouiri, Farès Chaïbi, Rayan Aït-Nouri, ou encore Badredine Bouanani et Houssem Aouar, pour ne citer que ceux-là.

Les seuls qui ont décliné l’équipe d’Algérie, ce sont Yacine Adli et Rayan Cherki. Si le premier attend désespérément un appel de Didier Deschamps, le second a honoré sa première sélection chez les Bleus à l’occasion du dernier rassemblement du mois de juin. Quant à Maghnes Akliouche, il fait durer le suspense, bien que des sources proches du joueur assurent qu’il donne la priorité pour l’équipe de France.

La réponse fracassante de Slimani au sujet des binationaux

Invité au podcast « Kampo », Islam Slimani a été interrogé au sujet des binationaux. Et il n’a pas mâché ses mots pour donner sa réponse.

« Si t’es né, t’as vécu et t’as fait toute ta carrière en France, joue pour la France. Pourquoi venir en Algérie ?Pour moi, il faut mettre une règle : si on t’appelle une fois et que tu refuses, tu ne dois plus être sélectionné », répondra-t-il, sans détour.

Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection national ne s’est pas arrêté là. Il ajoute : « Quand je les entends parler de choix, j’ai envie de pleurer. Tu es qui pour choisir ? », « Tu peux venir en vacances, c’est ton pays, celui de tes parents, mais jouer au foot ? Jamais de la vie ! »

Quel avenir pour Slimani ?

En manque d’offres concrètes d’Europe ou des pays du Golfe, Islam Slimani était revenu en Algérie l’année passée pour rebondir, en optant pour le CR Bélouizdad. Un retour au bercail raté. Pour des raisons sportives et d’autres extra-sportives, il a fini par quitter le Chabab pour revenir en Belgique le mois de janvier dernier, en s’engageant avec Westerlo sous forme de prêt.

Mais il s’est contenté par deux buts seulement avec la formation belge. À 37 ans, il ne devrait pas avoir droit à un nouveau contrat. Aussi, il n’est pas chaud de revenir au CRB, club avec lequel il est toujours sous contrat.

Ainsi, l’avenir de SuperSlim est toujours dans le flou. Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, on ne sait pas encore dans quel club il va rebondir. Malgré son âge avancé, le joueur ne compte pas raccrocher, en attendant de recevoir une offre qui répond à ses attentes.