France : leur bébé intoxiqué au cannabis, un couple algérien risque l’expulsion sans leur fille

Un jeune couple de 20 et 28 ans a été mis en garde à vue à la brigade des mineurs des Yvelines. Ils sont soupçonnés d’avoir fait ingérer de la résine de cannabis à leur bébé de neuf mois, le 14 juillet dernier, dans leur appartement de Mantes-la-Ville.

Suite à des crises de convulsion, un bébé a été emmené aux urgences pédiatriques de Mantes-la-Ville par ses parents. Des traces de résine de cannabis ont été détectées dans ses urines. Les médecins ont estimé que l’état de l’enfant pouvait résulter d’une ingestion, d’une inhalation passive ou d’une contamination par le lait maternel.

Suite à cet incident, l’enfant a été placé auprès de l’Aide sociale à l’enfance, car le travailleur social en charge du dossier a jugé que les parents n’étaient pas aptes à l’élever.

Une fillette de 9 mois convulse après avoir ingéré du cannabis

Suite à cet épisode de somnolence suspecte, le bébé de neuf mois a été hospitalisé. Les analyses ont révélé des traces de la résine de cannabis dans ses urines. L’enfant a été confié à l’aide sociale à l’enfance et une enquête a été ouverte par les services judiciaires.

Par conséquent, les parents, de nationalité algérienne et en situation irrégulière en France, ont été placés en garde à vue pour « mise en danger de la vie d’autrui » et « soustraction de parents à leurs obligations légales compromettant la santé et la sécurité« .

Le père a admis avoir perdu un morceau de cannabis à leur domicile, mais il soutient qu’il s’agit d’un « accident domestique » et nie toute négligence. Les services sociaux, de leur côté, insistent sur la gravité de la situation.

Les parents algériens visés par une OQTF

Par ailleurs, la situation du couple s’aggrave sur le plan administratif : ils sont tous les deux de nationalité algérienne et en situation irrégulière. Le père est entré clandestinement en France en 2023, et la mère n’a plus de titre de séjour valide. Tous deux font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qui pourrait être mise en œuvre dès la fin du mois d’août.

Les parents craignent d’être séparés de leur fille, car elle pourrait rester en France si leur expulsion est maintenue. Une audience est prévue devant le juge des enfants, le 13 août prochain. En effet, la décision devra concilier l’intérêt de l’enfant avec le respect des obligations migratoires des parents.

En raison des tensions diplomatiques persistantes, le retour du couple en Algérie reste incertain. Bien que le couple espère un report de leur expulsion, aucune garantie n’a été donnée à ce stade. C’est désormais au ministère de la Justice de prendre une décision.

