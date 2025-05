Fortes pluies hors saison en Algérie : alerte météo « orange » dans plusieurs régions dès ce mardi !

L’Algérie s’apprête à vivre un épisode météorologique exceptionnel. Dès les premières heures de ce mardi 13 mai, une perturbation atmosphérique active gagnera plusieurs régions du pays, apportant de fortes pluies, parfois intenses et hors saison. Selon les dernières prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), cette perturbation persistera pendant quatre jours, jusqu’à vendredi, avec des cumulats pluviométriques pouvant dépasser localement les 100 mm.

En effet, les services de Météo Algérie ont émis deux bulletins météorologiques spéciaux (BMS) plaçant plusieurs wilayas en vigilance orange de niveau 2. Le premier bulletin concerne les wilayas de Tiaret, Laghouat, Djelfa, M’Sila, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Béjaïa, Jijel, Skikda, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Batna, Oum El Bouaghi, ainsi que le nord de Khenchela et le nord de Tébessa.

Dans ces régions, les quantités de pluie attendues oscillent entre 20 et 40 mm, avec des pics pouvant dépasser les 50 mm localement. Cette première alerte prendra effet ce mardi à partir de 12h et restera valide jusqu’au mercredi 6h au moins, selon les précisions de l’ONM.

Le second BMS touche les wilayas du Centre, notamment Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Tissemsilt, Aïn Defla, Blida, Médéa et Bouira. Là aussi, les prévisions annoncent des cumuls de 20 à 40 mm, avec un épisode pluvieux attendu dès 9h ce mardi, pour durer jusqu’au lendemain matin à 6h.

Temps pluvieux en Algérie : la Gendarmerie nationale appelle à la vigilance

Face à ce contexte instable, la Gendarmerie nationale a réagi dès lundi soir, en appelant les conducteurs à faire preuve d’une vigilance accrue sur les routes. Sur sa page Facebook « Tariqi », dédiée à l’information routière en temps réel, elle recommande aux automobilistes de réduire leur vitesse, de maintenir les distances de sécurité et d’éviter toute prise de risque inutile, particulièrement sur les routes susceptibles d’être fermées ou inondées.

De plus, les utilisateurs de la route doivent se renseigner régulièrement sur l’état du réseau routier et à reporter tout déplacement non essentiel dans les zones qui feront face à ces intempéries. Il est aussi important de suivre continuellement les mises à jour de Météo Algérie concernant l’évolution de la situation météorologique.

Météo Algérie : que nous réserve le ciel ce mardi ?

Le ciel s’annonce particulièrement agité ce mardi 13 mai. Les services de Météo Algérie prévoient une situation contrastée, avec un temps instable. Les habitants du nord du pays devront garder leurs parapluies à portée de main. Une importante couverture nuageuse s’étendra sur l’ensemble des régions côtières et intérieures, de l’ouest jusqu’à l’est.

Dans plusieurs régions, ces nuages apporteront des pluies éparses, parfois intenses et orageuses, notamment en milieu de journée et en fin d’après-midi. Certaines localités pourraient même faire face à des épisodes pluvieux soutenus.

Au sud du pays, le climat affichera un tout autre visage. Dans le nord du Sahara et le Sahara oriental, les conditions s’annoncent plutôt voilées, avec la formation de quelques nuages.

Dans les autres régions sahariennes, le ciel restera généralement dégagé à partiellement couvert, laissant place à des périodes ensoleillées plus marquées. Cependant, la présence du vent viendra perturber localement la quiétude de ces zones. Des rafales soutenues sont à prévoir, particulièrement sur le nord Sahara.