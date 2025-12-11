Fortes pluies attendues dans plusieurs régions : voici la météo de ce jeudi 11 décembre !

La fin de semaine est déjà arrivée et beaucoup commencent déjà à savourer l’idée d’un week-end bien mérité. Pourtant, la météo compte encore bouleverser les plans de plusieurs régions du pays. Les services météorologiques ont publié un bulletin spécial qui annonce un épisode pluvieux important sur une large partie du Sud, tandis que la neige perturbe enocre la circulation dans certaines wilayas du Nord.

Dès jeudi matin, les habitants de Béchar et Béni Abbès devront composer avec des pluies soutenues. Les cumuls prévus se situent entre 20 et 30 mm, un volume conséquent pour ces zones déjà sensibles aux perturbations saisonnières. Les précipitations commenceront à tomber dès 9 h, et continueront jusqu’à 23 h.

Plus au sud, Timimoun et Adrar se préparent aussi à affronter une dégradation notable. Les météorologues annoncent des averses intenses dans ces deux wilayas, avec des quantités similaires, entre 20 et 30 mm. Cet épisode débutera jeudi à 15 h et s’étendra jusqu’au lendemain matin, vendredi à 9 h. Le timing s’annonce délicat pour les déplacements, en particulier pour les axes routiers qui traversent ces zones.

Dans un second bulletin de vigilance niveau 1 (jaune), les services de la météo signalent également des pluies dans les wilayas de Ouargla, Illizi, Béni Abbès et Béchar, un épisode qui s’étalera de midi aujourd’hui jusqu’à jeudi soir à 23 h. Cette instabilité généralisée confirme le retour d’une dynamique humide sur le Sahara central, un phénomène de plus en plus fréquent en cette période de transition saisonnière.

Chutes de neige en Algérie : plusieurs axes encore fermés à la circulation !

Pendant que le Sud se prépare à affronter de fortes averses, le Nord, lui, continue de faire face à un autre scénario : la neige. Les dernières chutes ont recouvert plusieurs reliefs intérieurs et provoqué la fermeture de plusieurs axes stratégiques. Selon la Gendarmerie nationale, la RN33, qui relie Bouira à Tizi Ouzou, n’est plus accessible. La route se retrouve bloquée à hauteur de Tikjda, dans la commune d’El Asnam, ainsi qu’au niveau d’Akouker, dans la commune de Bechloul. L’accumulation de neige a rendu la circulation impossible dans ces secteurs montagneux particulièrement exposés.

Dans la wilaya de Tizi Ouzou, la situation n’est guère meilleure. La RN33, dans son tronçon reliant Tizi Ouzou à Bouira, reste également coupée au niveau de la zone d’Assoul (commune d’Aït Boumahdi). Les équipes d’intervention tentent de dégager les voies, mais les chutes successives compliquent l’avancement des opérations.

Cette fin de semaine s’annonce donc contrastée. Il est en conséquence important de faire preuve de vigilance, notamment pour ceux qui prévoient de se déplacer. Le pays reste soumis à une dynamique météorologique agitée, et l’évolution des conditions mérite un suivi attentif.