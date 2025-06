Former, soigner et innover : le pari de Kamela Guenzet pour introduire le neurofeedback en Algérie

De plus en plus de jeunes de la diaspora algérienne se tournent vers leur pays d’origine pour y investir et contribuer à son développement. Parmi eux, Kamela Guenzet, psychopraticienne installée en France, se distingue par un projet novateur mêlant santé, technologie de pointe et formation spécialisée. Dès septembre prochain, elle compte lancer en Algérie un institut unique en son genre, dédié à un domaine encore très peu exploité localement, à savoir le neurofeedback.

Kamela Guenzet ne se contente pas de rêver d’un retour au pays, elle le prépare activement avec un projet à forte portée sociale et thérapeutique. Son futur institut introduira une technologie de haute précision, articulée autour d’un logiciel neurocognitif capable de traiter divers troubles comme l’hypertension, l’hyperactivité infantile, les AVC, la paralysie partielle ainsi que la maladie d’Alzheimer.

Reposant sur la méthode du neurofeedback, cette approche permet de cibler efficacement les dysfonctionnements neurologiques et d’y répondre par des solutions personnalisées. Elle s’adresse à un public large, des nourrissons jusqu’aux seniors. D’ailleurs, grâce à cette technologie, le diagnostic devient plus fin, et les protocoles thérapeutiques gagnent en pertinence.

Développer l’expertise en Algérie plutôt qu’envoyer à l’étranger

Portée par une vision claire, Kamela Guenzet souhaite former des professionnels de santé algériens aux outils de demain. Aujourd’hui, faute de formateurs sur place, nombre de médecins, psychologues ou orthophonistes doivent se rendre en France pour se spécialiser. Ce constat l’a poussée à agir.

« Toutes les conditions sont réunies pour construire ici, chez nous. Je ressens une fierté immense à l’idée de créer un projet qui a du sens, qui soigne et qui crée de l’emploi dans le pays que nous portons tous dans notre cœur, même à distance », confie-t-elle, avec émotion.

Elle souligne également l’importance des facilités mises en place pour les investisseurs algériens à l’étranger, et remercie les efforts des autorités pour ouvrir davantage le climat d’affaires. « Le soutien des institutions et la stabilité du pays encouragent les jeunes comme moi à revenir, à bâtir, à contribuer. »

Former, soigner et accompagner : les piliers du projet de Kamela Guenzet

À seulement quelques années d’exercice, Kamela Guenzet fait déjà partie des six formatrices certifiées en neurofeedback en France. Elle a animé de nombreuses sessions à l’étranger et compte bien mettre cette expertise au service de l’Algérie, en démocratisant ce champ encore méconnu.

Le logiciel qu’elle utilisera sera importé directement des États-Unis ou du Canada, sans passer par des intermédiaires. D’ailleurs, elle espère que les douanes faciliteront cette procédure afin de rendre ce type de traitement accessible à un plus grand nombre, notamment aux enfants et aux personnes âgées.

Ce procédé innovant s’avère particulièrement efficace dans la gestion des traumatismes. En effet, il agit en « nettoyant » le cerveau de ses charges émotionnelles négatives, apportant un soulagement notable aux personnes touchées par des chocs psychologiques.

Consciente que la santé mentale évolue constamment, Kamela Guenzet mise sur la formation continue. Elle souhaite ainsi installer une dynamique locale durable, en accompagnant sur le long terme tous ceux qui veulent se spécialiser dans cette approche.

« L’être humain a besoin de soutien pour avancer. Derrière chaque trouble, il y a une histoire, une souffrance, parfois invisible. Offrir des outils pour retrouver l’équilibre, c’est aussi permettre aux gens de mieux vivre », explique-t-elle.

En outre, elle prévoit la création d’une association dédiée aux enfants atteints de troubles de l’attention et d’hyperactivité (TDAH). Elle veut notamment épauler les mères souvent désemparées face au comportement de leurs enfants, en leur offrant écoute, orientation et solutions concrètes.

Qui est Kamela Guenzet ?

Installée en France, Kamela Guenzet exerce à Paris où elle a fondé La Maison du Neurofeedback, un espace de soins reconnus pour leur qualité. Psychopraticienne certifiée en neurofeedback dynamique, EFT (technique de libération émotionnelle), aromathérapie et thérapies brèves systémiques, elle accompagne une grande diversité de profils, enfants et adultes, souffrant de troubles de l’attention (TDAH), de haut potentiel intellectuel (HPI), de troubles « dys » ou encore du syndrome de Gilles de la Tourette.

Forte de cette expertise, elle intervient régulièrement auprès de patients confrontés à l’anxiété, au burn-out, aux phobies ou aux troubles du sommeil. Sa méthode repose sur une technologie non invasive, basée sur des signaux auditifs qui permettent au cerveau de se réorganiser naturellement. Appréciée pour son écoute, sa rigueur et sa bienveillance, elle s’est imposée comme une référence dans son domaine, cumulant de nombreux avis élogieux. Son ambition aujourd’hui est de rendre cette approche accessible en Algérie et former une nouvelle génération de praticiens locaux.