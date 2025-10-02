Forêt de Bouchaoui : ce type de véhicule désormais interdits d’accès

La Circonsciption administrative de Chéraga a annoncé l’instauration de sanctions à l’encontre des propriétaires de chevaux et de motos qui pénètrent et circulent dans la forêt de Bouchaoui à Alger.

Cette décision d’interdiction est mise en œuvre en application de l’Arrêté de Wilaya n° 196 du 27 septembre 2025, émis par le Wali d’Alger.

Ce texte ordonne formellement le refus d’accès et de circulation des chevaux et des motos de tous types au sein de la forêt de Bouchaoui, située dans la commune de Chéraga.

La Circonscription a précisé que toute personne contrevenant à cet arrêté s’expose à la saisie de son cheval ou de son véhicule par les services de sécurité compétents, qui seront placés dans les fourrières prévues à cet effet.

Les propriétaires des chevaux ou motos confisqués ne seront autorisés à les récupérer qu’après un délai de 10 jours à compter de la date de la saisie. Ils devront également s’acquitter de tous les frais liés au transport et au placement en fourrière.

La Forêt de Bouchaoui… le refuge vert des Algérois

En effet, la Forêt de Bouchaoui est restée la destination privilégiée de nombreux Algériens, qu’ils soient résidents de la capitale ou des wilayas voisines, et ce, au fil des ans. Elle conserve cette place de choix malgré l’aménagement de plusieurs infrastructures et parcs publics qui tentent de rivaliser pour attirer les visiteurs.

C’est généralement durant les vacances scolaires et les week-ends que la Forêt de Bouchaoui accueille ses visiteurs. Elle connaît alors une activité dense et une ambiance particulière, créée par ses admirateurs et habitués.

Le décor unique, agrémenté de bancs et tables fabriqués à partir du bois des arbres de la forêt, donne l’impression de vivre une véritable aventure, transportant l’imagination loin de tout.

Malgré la création de nouveaux espaces verts et d’infrastructures publiques, la Forêt de Bouchaoui demeure le lieu de prédilection de nombreux Algériens en raison de sa vaste superficie et de la qualité des services qui y sont offerts.

De plus, la sécurité reste le principal moteur de l’affluence croissante des familles. Le commandement de la Gendarmerie nationale a en effet mobilisé ses agents pour veiller au maintien de l’ordre au sein de la forêt tout au long de la semaine, avec un renforcement des effectifs les jeudis et vendredis, jours qui enregistrent un record d’affluence.

Il est à noter que les équipes de la Gendarmerie nationale travaillent en coordination avec la Direction des Forêts, qui déploie, notamment pendant les périodes de vacances, des équipes mobiles et des camions-citernes pour garantir une intervention rapide en cas d’incendie.