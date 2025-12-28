Forbes Middle East distingue un jeune chercheur algérien parmi les 30 talents de moins de 30 ans

Le magazine Forbes Middle East a dévoilé son classement annuel « 30 Under 30 », qui met en lumière les jeunes talents de moins de 30 ans appelés à façonner l’avenir de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Cette édition 2025 distingue des profils issus de secteurs stratégiques tels que la technologie, la science, l’entrepreneuriat ou encore l’innovation.

Parmi les lauréats de cette année, un seul Algérien figure dans la catégorie Sciences et Technologies : Okba Fergani, jeune chercheur de 27 ans, actuellement professeur assistant à l’Université Akli Mohand Oulhadj de Bouira. Une reconnaissance qui place la recherche algérienne sous les projecteurs d’un classement très convoité à l’échelle régionale.

La reconnaissance de la recherche algérienne dans le classement Forbes

Originaire de Bouira, où il a également effectué l’ensemble de son parcours universitaire, Okba Fergani incarne une nouvelle génération de chercheurs algériens tournés vers l’innovation technologique. Professeur assistant et chef de département, il fait partie de ces profils que Forbes décrit comme des « acteurs du changement », capables de repousser les limites de la science par des solutions concrètes et applicables. Son intégration dans la liste 30 Under 30 est le fruit d’un processus de sélection rigoureux, mené sur plusieurs mois par un jury d’experts, et basé sur des critères précis mêlant excellence académique, impact scientifique et potentiel d’innovation.

Les travaux de recherche d’Okba Fergani portent principalement sur l’optimisation énergétique des systèmes photovoltaïques, avec l’Algérie comme principal terrain d’expérimentation. Il est notamment à l’origine de l’algorithme Kitsune Optimization Algorithm (KOA), une méthode métaheuristique testée sur des fonctions de référence et appliquée à des systèmes solaires réels.

Innovation en algorithmes et enjeux énergétiques

Dans la continuité de ses recherches, le jeune scientifique a développé un autre algorithme baptisé QMPA (Quantum Marine Predator Algorithm). Inspiré du folklore japonais, cet outil combine techniques quantiques et intelligence artificielle, dans le but d’améliorer la conception, le contrôle et le rendement des systèmes photovoltaïques.

Ces travaux s’inscrivent dans un contexte de besoins énergétiques croissants et d’exploitation encore limitée des énergies renouvelables dans la région MENA, où le potentiel solaire demeure pourtant considérable.

Cybersécurité et mobilité électrique : vers de nouveaux horizons

Au-delà de l’énergie solaire, Okba Fergani s’intéresse également à un enjeu émergent : la cybersécurité des stations de recharge pour véhicules électriques. Un domaine encore peu exploré dans la région, mais appelé à devenir crucial avec le développement des infrastructures de mobilité électrique en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Titulaire d’un doctorat en ingénierie mécatronique, lauréat du concours « AI and IoT Africa Challenge » en Algérie et classé parmi les 20 meilleurs candidats africains, le chercheur affiche un profil rare, à la croisée de la recherche fondamentale et des applications industrielles.

Sa présence dans le classement Forbes Middle East 2025 ne consacre pas seulement un parcours individuel d’exception, mais met aussi en lumière le potentiel scientifique encore largement sous-représenté de l’Algérie sur la scène internationale.

