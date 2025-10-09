Fin de la guerre à Gaza : l’Algérie salue le cessez-le-feu et appelle à une paix durable

L’Algérie a réagi ce jeudi 9 octobre à l’annonce d’un accord entre Israël et le mouvement Hamas visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a exprimé sa satisfaction face au cessez-le-feu et a réaffirmé le soutien constant d’Alger au peuple palestinien.

C’est la première réaction officielle de l’Algérie depuis l’annonce de l’entente entre Israël et le Hamas, présentée par le président américain Donald Trump comme une première étape de son plan de paix pour le Proche-Orient. Dans son communiqué, la diplomatie algérienne a indiqué que l’Algérie « prend acte » de cet accord qui marque, selon elle, le début de la mise en œuvre de la première phase du plan américain.

Cessez-le-feu à Gaza : Alger prend acte et réaffirme son soutien à la Palestine

« L’Algérie prend note de l’accord conclu concernant le démarrage de la première phase du plan de paix du président Donald Trump dans la bande de Gaza, comme premier pas vers la fin de l’agression israélienne contre le peuple palestinien frère », précise le texte officiel.

Alger a salué le cessez-le-feu immédiat annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi, ainsi que l’entrée urgente d’une aide humanitaire dans la bande de Gaza, soulignant qu’il s’agit là de deux revendications portées depuis longtemps par l’Algérie et par la communauté internationale pour soulager les souffrances des civils palestiniens.

Soutien total au peuple palestinien

Le communiqué du ministère rappelle également que l’Algérie a toujours plaidé pour une solution politique globale et durable à la question palestinienne. Elle espère que cette trêve ouvrira la voie à un règlement définitif, fondé sur le respect des droits inaliénables du peuple palestinien, notamment celui d’établir un État indépendant dans les frontières de 1967, avec Al Qods pour capitale, conformément aux résolutions des Nations unies.

De son côté, le président américain Donald Trump a annoncé que l’accord entre Israël et le Hamas prévoit non seulement la cessation des hostilités à Gaza, mais aussi l’acheminement de l’aide humanitaire et la libération d’otages israéliens en échange de 2 000 détenus palestiniens. Washington présente cette entente comme la première étape d’un processus de paix censé stabiliser la région.

En réagissant rapidement à cette initiative, l’Algérie réaffirme sa position de principe en faveur d’une paix juste et durable au Moyen-Orient, fondée sur le droit international et la reconnaissance pleine et entière de l’État palestinien.