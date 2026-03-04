Fin de fonctions pour cinq consuls d’Algérie en France et en Arabie Saoudite

Le dernier Journal officiel de la République algérienne a dévoilé une série de décrets présidentiels entraînant des changements significatifs à la tête des représentations consulaires d’Algérie à l’étranger.

Parmi eux, la France concentre l’attention avec plusieurs rotations de consuls et consuls généraux, officialisées au cours des dernières semaines. Ces décisions, annoncées fin 2025, ont été confirmées le 26 février 2026 dans le Journal officiel N°16.

Consulats d’Algérie en France : réorganisation de postes consulaires

Selon le décret du 17 février 2026, il est mis fin, à compter du 31 décembre 2025, aux fonctions de M. Abdelaziz Mayouf, consul général d’Algérie à Lyon.

🟢 À LIRE AUSSI : Titre de séjour en France : l’influenceur algérien Imad Tintin gagne son bras de fer après trois OQTF

Le même document précise que trois autres consuls en France ont été relevés de leurs fonctions à compter du 20 janvier dernier. Avant d’être repositionnés à la tête d’autres consulats.

Les nominations effectuées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, reflètent une réorganisation des postes consulaires :

Aouatef Hanane Bouzid quitte Grenoble pour prendre la direction du consulat général d’Algérie à Strasbourg.

quitte Grenoble pour prendre la direction du consulat général d’Algérie à Strasbourg. Chabane Berdja , précédemment à Nantes, est nommé à la tête du consulat général à Paris.

, précédemment à Nantes, est nommé à la tête du consulat général à Paris. Tewfik Ahmed Othmane Tabeti , en poste à Bordeaux, prend la direction du consulat général à Marseille.

🟢 À LIRE AUSSI : États-Unis – Algérie : le chargé d’affaires Mark Shapiro de retour à Alger

Ces rotations s’inscrivent dans une logique d’ajustement des responsabilités et de renouvellement des équipes diplomatiques à l’étranger.

Fin de fonctions pour le consul général d’Algérie en Arabie Saoudite

Les décrets présidentiels concernent également le consulat à Djeddah. Ainsi, M. Mohamed Alem est relevé de ses fonctions de consul général en Arabie Saoudite, avec effet au 31 décembre 2025. Ces ajustements s’inscrivent dans la continuité des pratiques diplomatiques. Consistant à repositionner les responsables en fonction des besoins et des priorités de la diplomatie algérienne.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie : lancée il y a 13 ans, cette pénétrante se rapproche de son achèvement total

En somme, ces décisions ont été officiellement publiées dans les décrets présidentiels du 29 Chaâbane 1447, correspondant au 17 février 2026. Marquant la fin des fonctions de plusieurs consuls et consuls généraux d’Algérie à l’étranger, et précisant leurs nouvelles affectations ou la cessation de leurs missions.