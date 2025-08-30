Feux de forêt en Algérie : plus de 15 incendies en 24 heures

Entre le 29 août à 8h et le 30 août à la même heure, la Protection civile a enregistré 15 incendies touchant des forêts, broussailles et maquis à travers différentes régions du pays. Selon le bilan communiqué, 13 foyers ont été totalement maîtrisés tandis que 2 autres restaient en cours d’extinction dans la matinée de samedi.

Les wilayas les plus concernées sont celles du Centre et de l’Est, avec des sinistres signalés notamment à Chlef, Batna, Béjaïa, Blida, Tizi Ouzou, Alger, Jijel et Tipaza. Dans la majorité des cas, il s’agit de feux de broussailles et d’arbustes, rapidement contenus grâce à l’intervention des équipes spécialisées.

À Béjaïa, plusieurs foyers ont été recensés dans différentes communes comme Boukhlef, Fréha, Draâ El-Kaïd ou encore Tizi N’Berber, mais tous ont été éteints sans propagation majeure. De même, à Alger, un feu s’est déclaré dans la forêt de Bainem, et a pu être rapidement circonscrit.

Des opérations d’extinction encore en cours dans certaines wilayas

Si la majorité des incendies a pu être neutralisée, deux feux demeuraient actifs au matin du 30 août. Le premier concerne un incendie de forêt à Haquo Ferâoun, dans la commune d’Ouled Yaïch (Blida), où les opérations de lutte se poursuivaient. Le second est localisé dans la wilaya de Tipaza, au niveau de la forêt de Sidi Mohamed Aguelouch (commune de Messelmoun), également sous surveillance active.

Les services de la Protection civile précisent que la majorité des foyers ont été éteints « définitivement », ce qui signifie que le risque de reprise est écarté. En revanche, pour les deux sinistres en cours, les équipes restent mobilisées jusqu’à leur extinction totale.

Ce bilan national illustre la forte réactivité des unités de lutte contre les incendies, qui interviennent chaque été face à la multiplication des départs de feu liés aux conditions climatiques, à la sécheresse et parfois à des causes humaines.