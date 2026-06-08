Faux titres de séjour en Europe : un vaste réseau démantelé en Espagne, près de 800 documents saisis

Lors d’un coup de filet coordonné par Europol, les polices espagnole et française ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans la vente en ligne de faux titres de séjour. L’opération a culminé à Alicante avec une arrestation clé et la saisie de centaines de documents contrefaits.

Menée main dans la main par l’OLTIM (Office de lutte contre le trafic illicite de migrants) et l’unité UCRIF de la police nationale espagnole, cette enquête conjointe a porté ses fruits. Europol a officialisé le démantèlement du réseau le 4 juin 2026, à peine quelques jours après le coup de filet principal.

C’est à Alicante, dans la région de Valence, que le suspect a été interpellé le 27 mai 2026. L’homme, qui avait posé ses valises dans la ville depuis 2024, se cachait derrière un écran de fumée : les forces de l’ordre ont perquisitionné son appartement, déniché sous une fausse identité.

800 faux documents saisis

Sur place, les enquêteurs ont mis au jour une véritable usine à faux papiers. La perquisition de cet atelier de falsification clandestin a débouché sur une saisie massive : près de 800 documents contrefaits, allant des cartes d’identité aux passeports, en passant par les titres de séjour.

Outre la saisie des documents, une somme de 1 580 euros en espèces a été découverte dans le logement. Selon Europol, les techniques de fabrication employées relèvent d’une production « à l’échelle industrielle », une méthode devenue la signature des réseaux criminels spécialisés dans le trafic de migrants.

Véritable cybercommerçant du crime, le suspect opérait via une plateforme en ligne où il proposait des faux documents, au choix, en version papier ou numérique. Un business transfrontalier qui permettait à des clients basés aux quatre coins de l’Europe de passer commande en quelques clics.

Une plateforme facilitant le trafic de migrants

D’après Europol, cette plateforme était un rouage clé du trafic de migrants. En fournissant ces faux papiers, elle permettait non seulement de déjouer les contrôles aux frontières, mais aussi de décrocher frauduleusement des titres de séjour et de fluidifier les déplacements illégaux au sein de l’Union européenne.

Pour rappel, la riposte d’Europol face au trafic de migrants passe désormais par l’ECAMS, son nouveau centre de lutte dédié, annoncé en mars 2026. L’arme secrète de cette unité ? Des investigations de pointe basées sur l’analyse de données massives et le renseignement en libre accès sur internet (open source).

L’agence européenne traque aussi l’argent. Elle mène des enquêtes financières pour retracer les profits illicites des passeurs. Pour Europol, le constat est clair. La falsification de documents est le moteur du trafic de migrants. Elle reste la clé pour obtenir frauduleusement des titres de séjour dans l’Union européenne.

Les opérations s’enchaînent. Le 29 mai 2026, deux jours après l’arrestation d’Alicante, Europol a frappé à nouveau. L’agence a participé au démantèlement d’un autre réseau de passeurs, cette fois entre l’Algérie et l’Espagne.

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