Faux passeports et nationalités : un vaste réseau de faussaires tombe à Alger

Le juge du tribunal correctionnel de Sidi M’Hamed a ordonné le placement en détention provisoire d’un réseau composé de 11 personnes, dont cinq femmes, poursuivies pour falsification de certificats de nationalité et de passeports biométriques. Le réseau est également impliqué dans la contrefaçon de cartes d’identité biométriques et de permis de conduire destinés à des ressortissants étrangers résidant illégalement en Algérie.

Selon les éléments de l’enquête menée par les services de sécurité de la capitale, l’affaire a été déclenchée suite à des informations fiables faisant état d’opérations de falsification et d’usage de faux dans des documents officiels, notamment des actes de naissance, au niveau du service de l’état civil d’une commune d’Alger.

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Démantèlement du réseau de falsification

Des investigations ont permis la découverte de plusieurs actes de naissance et certificats de nationalité falsifiés, utilisés pour l’obtention frauduleuse de passeports au profit de ressortissants étrangers. Poursuivant leurs investigations, les éléments de la sûreté de wilaya ont procédé à l’arrestation de 11 suspects, parmi lesquels cinq femmes. Les perquisitions ont permis la saisie de 16 certificats de nationalité algérienne falsifiés, 11 passeports biométriques contrefaits ainsi que trois cartes d’identité biométriques falsifiées.

Les forces de l’ordre ont également récupéré deux permis de conduire et deux livrets fonciers falsifiés, confirmant l’ampleur des activités de ce réseau.

Présentés devant le parquet du tribunal de Sidi M’Hamed, les mis en cause ont été inculpés pour falsification et usage de faux dans des documents officiels. Reste à savoir maintenant les peines qui seront prononcées à leur encontre.

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Vol de téléphones portables à Alger : quatre individus arrêtés

Les éléments de la sûreté urbaine n°2 de Didouche Mourad, relevant de la circonscription administrative de Sidi M’Hamed (wilaya d’Alger), ont démantelé un autre groupe de quatre individus soupçonnés d’être impliqués dans des vols à la tire visant des téléphones portables, au niveau de la station de bus à la Place Audin, à Alger centre.

Les quatre suspects ont récemment attiré l’attention, notamment après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux montrant deux d’entre eux en train de dérober le téléphone portable d’un citoyen à un arrêt de bus. Cette situation a suscité une vive réaction, d’autant plus que plusieurs plaintes ont été enregistrées par des citoyens.

Face à cette recrudescence, les services de sécurité ont intensifié les patrouilles en civil et renforcé les opérations de surveillance et de filature afin d’identifier et d’interpeller les auteurs. Ces efforts ont permis l’arrestation de deux suspects à bord d’un bus, alors qu’ils tentaient de commettre un nouveau vol. Ils ont été immédiatement interpellés puis conduits au siège de la sûreté urbaine pour les besoins de l’enquête.

Lors de leur audition, les deux mis en cause ont reconnu leur implication dans des actes de vol à la tire, commis avec la complicité de deux autres individus. Ces derniers ont été arrêtés par la suite après leur identification.

L’enquête a également révélé que les quatre suspects étaient déjà connus des services de justice. En exploitant des mandats de perquisition délivrés par le parquet compétent, les forces de l’ordre ont saisi 16 téléphones portables, une somme de 29 000 dinars algériens, une tablette numérique, trois casquettes, trois sacs à dos, ainsi que des outils, dont des tournevis. Six cartes mémoire et une batterie externe ont également été récupérées.

À l’issue des procédures légales, les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’Hamed. Ils sont poursuivis pour constitution d’une association de malfaiteurs en vue de commettre des vols à la tire, avec circonstances aggravantes de pluralité et de récidive dans les stations de transport public.

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