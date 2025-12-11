Factures impayées : Cette entreprise nationale met en garde contre des coupures imminentes

L’Algérienne des Eaux (ADE) a lancé un appel pressant à l’ensemble de ses abonnés afin qu’ils procèdent au règlement de leurs factures de consommation dans les délais légaux et qu’ils apurent l’intégralité de leurs dettes accumulées.

L’opérateur public souligne que le paiement de la facture ne constitue pas seulement une simple procédure administrative, mais qu’il est également une « contribution directe et efficace à l’amélioration du service public et à la garantie de sa pérennité ». Ce règlement permet en effet à l’entreprise d’assurer :

L’entretien régulier des réseaux et des équipements.

La garantie de la production et de la distribution d’eau potable dans les meilleures conditions.

L’intervention rapide pour la réparation des pannes et des fuites.

Le développement des services numériques et le rapprochement de l’entreprise du citoyen.

Algérienne des Eaux : Appel aux clients pour le règlement des factures impayées

L’ADE a également rappelé que le règlement des factures en souffrance permet d’éviter l’application des procédures légales, autorisées par la loi en cas de non-paiement, telles que la coupure de l’alimentation et les poursuites judiciaires. Des mesures, indique l’entreprise, auxquelles l’Algérienne des Eaux préfère ne pas recourir, compte tenu des désagréments occasionnés aux deux parties.

🟢 À LIRE AUSSI : Électricité : combien de factures impayées autorisent Sonelgaz à couper ? Le ministre Adjal clarifie

Afin de simplifier le processus de paiement, l’ADE a mis à disposition de ses clients plusieurs moyens de paiement flexibles et accessibles :

Les agences commerciales réparties sur l’ensemble des wilayas.

Le paiement électronique via le portail de l’Algérienne des Eaux (ADE)

Via l’application « Baridi Mob ».

Le paiement par la carte EDAHABIA d’Algérie Poste ou la carte bancaire CIB.

Les bureaux de poste.

L’Algérienne des Eaux précise par ailleurs que les abonnés peuvent bénéficier de facilités de paiement et que leur situation sera étudiée au cas par cas, en fonction du nombre de factures impayées et du montant de la dette.

En définitive, l’appel lancé par l’opérateur reflète surtout la nécessité de renforcer la relation de confiance entre le service public et les usagers. Assurer la continuité d’un service aussi essentiel que l’eau potable implique un engagement partagé : d’un côté, des efforts constants pour moderniser et améliorer les prestations ; de l’autre, une participation responsable des abonnés.

🟢 À LIRE AUSSI : SEAAL prévient : coupure d’eau dans 6 communes d’Alger jusqu’à cette date

Dans ce contexte, le règlement régulier des factures devient non seulement un acte citoyen, mais aussi un levier essentiel pour garantir la qualité et la stabilité de ce service vital.