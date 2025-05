Exportation hors hydrocarbure : Kamel Rezig mise sur une nouvelle dynamique

Le samedi 17 mai 2025, le ministre du Commerce Extérieur et de la Promotion des Exportations, Kamel Rezig, a présidé une rencontre nationale rassemblant les premiers opérateurs économiques algériens actifs dans l’exportation. Organisée en collaboration avec la Société algérienne des foires et exportations (SAFEX), cette initiative visait à renforcer le partenariat entre l’administration et les exportateurs en instaurant un dialogue direct, constructif et orienté vers l’action.

L’objectif central de la rencontre était de lever les obstacles qui freinent les exportations et de mettre en valeur les opportunités économiques sur les marchés internationaux. Le ministre a insisté sur l’importance de ce partenariat qualifié d’ »efficace », nécessaire pour la conquête de marchés variés : européens, asiatiques, américains, arabes et africains. Selon lui, cette coopération est la clé d’une croissance économique durable.

Kamel Rezig a salué les résultats obtenus grâce à la politique économique du président de la République au cours des cinq dernières années. Il a souligné que l’Algérie avait atteint l’autosuffisance dans plusieurs secteurs industriels et manufacturiers. Il a également rappelé que les exportations hors hydrocarbures se sont élevées à une moyenne de 5 milliards de dollars sur les cinq dernières années, avec un record historique de 7 milliards de dollars en 2022.

Vers un environnement plus incitatif pour l’exportation

Cette rencontre a également permis d’identifier les défis auxquels les exportateurs font face au quotidien. Le ministre a affirmé que l’administration est pleinement consciente de ces contraintes et s’est engagée à « optimiser et améliorer » les services dédiés aux opérateurs économiques. La modernisation du cadre juridique et la simplification des procédures figurent parmi les priorités du gouvernement pour favoriser un environnement incitatif à l’export.

Kamel Rezig a souligné que l’exportation ne doit pas être perçue uniquement comme un acte économique, mais également comme un acte patriotique. Il a salué l’engagement des exportateurs algériens, qualifiant leur rôle de moteur du développement économique national. L’action collective du gouvernement et des acteurs économiques est, selon lui, indispensable pour concrétiser l’ambition nationale.

Il convient de rappeler que le président Abdelmadjid Tebboune a fixé, lors de la rencontre nationale avec les opérateurs économiques du 13 avril dernier, l’objectif stratégique d’atteindre 10 milliards de dollars d’exportations hors hydrocarbures d’ici la fin de l’année 2025. Kamel Rezig s’est montré confiant quant à cette ambition, affirmant que toutes les conditions sont réunies pour provoquer un véritable sursaut dans ce secteur.