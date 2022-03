Etudes en Europe : ouverture de nouvelles bourses aux Algériens

Jeunes et adultes algériens rêvent de perfectionner leur carrière à l’étranger. Ils prennent pour destination l’occident en quête d’accomplir leurs études et les améliorer. Pour faire, ils font recours aux différentes agences européennes ou sites offrant les meilleurs programmes, et ce, dans l’espoir d’avoir la chance d’obtenir une bourse qui leur permet de réaliser leurs rêves.

Dernièrement, l’Agence Européenne pour l’Education et la Culture (EACEA) a lancé une nouvelle offre de formation. Une offre égale à une chance pour les rêveurs afin de pouvoir mettre les premiers pas dans l’aventure tant souhaitée.

En effet, cette nouvelle offre est lancée dans le cadre du programme ERASMUS+. La formation proposée vise à améliorer la qualité de l’enseignement et de la formation professionnel, et mettre en avant toutes les compétences dont ont besoin les « jeunes » et « adultes » du monde entier afin de réussir leurs carrières professionnelles.

Ce programme a pour premier objectif de renforcer les capacités, soutenir la pertinence, l’accessibilité et la réactivité des établissements et des systèmes d’Enseignement et de la Formation Professionnels (EFP) dans le monde.

L’agence en question a fixé une date limite pour les inscriptions à cette formation et qui aura lieu le 31 mars 2022. Pour plus d’information voici le lien de leur site.

Quelles sont les thématiques et activités proposées dans la formation ?

La formation se concentrera sur six thématiques précises comme suit : Une première traitera l’ « Apprentissage en milieu professionnel (pour les jeunes et les adultes) ». Une autre sur le « Mécanismes d’assurance de la qualité ». Une portera sur le « Développement professionnel des enseignants / formateurs de l’EFP ». Une autre thématique visera la « Compétences clés, y compris l’entrepreneuriat ». Et les deux dernières thématiques aborderont l’ « Adéquation des compétences dans les secteurs économiques d’avenir » et le « Soutien au développement des compétences vertes et numériques pour la double transition ».

Quant aux activités, selon le programme de la formation, ce projet proposera une variété d’activités aux participants. On cite parmi ces dernières : La Création et le développement des réseaux et des échanges de bonne pratique. La création des outils, des programmes et d’autres supports pour renforcer les capacités des établissements. I

l proposera aussi de créer des mécanismes permettant d’associer le secteur privé tant à la conception qu’à la mise en œuvre des programmes d’études et de fournir aux apprenants de l’EFP une expérience de qualité en milieu professionnel. L’élaboration et le transfère des approches pédagogiques, ainsi que du matériel et des méthodes d’enseignement et de formation. Et à la fin, la conception et la mise en œuvre des activités d’échange (virtuel) internationales pour le personnel principalement.

Pour pouvoir participer, le candidat peut être une organisation publique ou bien privée qui est active dans le domaine de la formation professionnelle et qu’elle soit établie « légalement » dans un pays membre de l’union européenne ou qui fait partie des pays associé au programme.