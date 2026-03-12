Espagne : les sans-papiers peuvent désormais accéder aux soins avec une simple déclaration

En Espagne, les migrants sans-papiers peuvent désormais accéder au système de santé en remplissant une simple déclaration sur l’honneur. Ce décret royal, adopté mardi par le gouvernement de gauche, confirme une volonté politique d’inclusion qui se distingue nettement de la tendance actuelle au sein des autres pays européens.

Mardi 10 mars, la ministre espagnole de la Santé, Monica Garcia, a réaffirmé l’engagement du gouvernement envers l’universalité des soins. En élargissant l’accès à la santé pour les migrants en situation irrégulière, l’exécutif de gauche ne se contente pas de soigner : il fait de la dignité et de la cohésion sociale le pilier de sa politique nationale.

« Nous garantissons le droit à la santé pour tous », a déclaré la ministre espagnole de la santé Monica Garcia, mardi 10 mars 2026.

L’Espagne ouvre l’accès aux soins de santé à tous les sans-papiers

Depuis le 10 mars 2026, l’Espagne a franchi une étape historique en ouvrant intégralement son système de santé aux sans-papiers. Comme l’a précisé la porte-parole du gouvernement, Elma Saiz, ce nouveau cadre juridique officialise et encadre, pour la toute première fois, le droit effectif aux soins pour les ressortissants étrangers en situation irrégulière.

Le Premier ministre socialiste a eu recours à un décret royal pour instaurer cette réforme. Ce choix technique permet à l’exécutif de s’affranchir d’un débat législatif incertain au Parlement, où la coalition de gauche ne dispose pas de la majorité nécessaire pour garantir une adoption classique.

L’opposition, portée par le Parti Populaire (PP) et Vox, rejette catégoriquement ces réformes. Pour la droite, le gouvernement espagnol commet une erreur éthique en transformant une situation irrégulière en un droit acquis. Des sources au sein du PP accusent l’exécutif de normaliser l’immigration clandestine au détriment de la légalité. Sur le plan pratique, l’opposition dénonce une pression insupportable sur un système de santé déjà saturé, pointant du doigt l’allongement des listes d’attente et le fardeau financier supporté par les régions.

Prise en charge immédiate

Alors que l’accès aux soins pour les sans-papiers était autrefois un véritable parcours du combattant, ce décret simplifie radicalement les procédures. Désormais, une déclaration sur l’honneur attestant de l’absence de couverture médicale, accompagnée d’une pièce d’identité et d’une preuve de résidence, suffit pour être pris en charge dans les centres de santé ou les hôpitaux espagnols.

Dès le dépôt de la demande en centre de santé, les bénéficiaires reçoivent un document provisoire garantissant une prise en charge immédiate. Selon le ministère de la Santé, cette mesure permet d’accéder aux soins sans attendre le traitement administratif du dossier. De plus, ce document est reconnu dans les dix-sept régions autonomes, évitant ainsi de devoir renouveler les démarches en cas de déménagement.

Le traitement des dossiers s’étale sur trois mois maximum. À défaut de réponse dans ce laps de temps, le droit aux soins est automatiquement confirmé. Cette couverture est pérenne tant qu’aucune autre assurance n’est souscrite. Attention cependant : une décision négative de l’administration entraîne l’obligation pour l’étranger de restituer le coût des soins dont il a bénéficié.

