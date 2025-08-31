Enseignement supérieur : Baddari dévoile son plan pour moderniser les cours en ligne

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, samedi soir, l’approbation de la création d’un comité pédagogique national dédié au développement de l’enseignement en ligne. Cette décision a été prise lors d’une réunion présidée par le ministre Kamel Baddari, en présence de hauts fonctionnaires et des responsables des conférences régionales.

L’objectif principal de ce nouveau comité est de rehausser la qualité et la visibilité des cours en ligne proposés par les universités algériennes. Ses missions, détaillées dans un communiqué ministériel, sont claires et ambitieuses.

Il sera notamment chargé d’établir un label de qualité pédagogique pour les documents numériques, d’harmoniser les objectifs d’apprentissage et de garantir une amélioration constante des contenus.

Le comité mettra également en place des mécanismes d’évaluation réguliers pour s’assurer que les cours en ligne maintiennent un niveau élevé de qualité. En renforçant la pertinence et la rigueur de son offre numérique, l’université algérienne espère accroître sa visibilité sur la scène internationale.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté de modernisation du système universitaire et de dynamisation de l’enseignement à distance, un secteur en pleine expansion.

Enseignement supérieur : Baddari en inspection de l’infrastructure PROGRES

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, s’est rendu jeudi soir au Data Center de son ministère pour une visite d’inspection axée sur la plateforme numérique PROGRES.

Selon un communiqué officiel, l’objectif principal était d’évaluer l’infrastructure technique du progiciel et sa cybersécurité.

Sur place, M. Baddari a examiné de près les équipements et les technologies numériques en place. Il a également donné des instructions précises aux ingénieurs et aux responsables du réseau afin de continuer à optimiser ce service numérique, qui est utilisé par les étudiants, le personnel administratif et les enseignants.

Le ministre a profité de l’occasion pour réaffirmer l’importance de la numérisation dans l’administration de l’enseignement supérieur. Il a déclaré que « la numérisation, qui signifie dynamisme et efficacité, constitue le fondement d’une gestion optimale de l’administration en vue de la réalisation des objectifs stratégiques du ministère. »