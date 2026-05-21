Eliminatoires de la CAN 2027 : voici le programme complet de l’équipe d’Algérie

La Confédération africaine de football a lancé mardi dernier la course vers la Coupe d’Afrique des nations 2027 en procédant au tirage au sort des éliminatoires. Une édition qui se déroulera conjointement au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. À l’issue de ce tirage, l’équipe d’Algérie est désormais fixée sur ses futurs adversaires et peut commencer à se projeter.

Versée dans le groupe I, la sélection nationale héritera de la Zambie, du Togo et du Burundi. Sur le papier, il s’agit d’un groupe largement à la portée des Verts, même si la prudence reste de mise face à des équipes capables de créer la surprise, notamment sur leurs terres.

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Quelques heures après le tirage, la Fédération algérienne de football a dévoilé le calendrier détaillé de ces éliminatoires, permettant ainsi d’avoir une vision claire du parcours qui attend les hommes du sélectionneur national Vladimir Petkovic.

La FAF dévoile le calendrier des éliminatoires

La sélection nationale entamera sa campagne le 21 septembre prochain avec la réception de la Zambie. Un premier rendez-vous crucial à domicile, où les Verts auront l’occasion de lancer idéalement leur parcours. Ils enchaîneront ensuite avec un déplacement au Burundi, prévu le 6 octobre, pour le compte de la deuxième journée.

La suite des éliminatoires se disputera lors de la fenêtre internationale de novembre 2026, avec une double confrontation face au Togo. Les coéquipiers de Ramy Bensebaini accueilleront d’abord les Togolais le 9 novembre en Algérie, avant de se rendre à Lomé pour le match retour programmé le 17 du même mois. Une séquence déterminante qui pourrait déjà dessiner les contours de la qualification.

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Enfin, les deux dernières journées auront lieu lors de la première trêve internationale de l’année 2027, prévue en mois de mars. Les Fennecs effectueront un déplacement périlleux en Zambie le 22 mars, avant de clôturer leur campagne à domicile face au Burundi, le 30 mars, à domicile. Un dernier match qui s’annonce comme une simple formalité pour les protégés de Petkovic, même si l’objectif sera de valider la qualification bien avant cette échéance.

Avec un groupe jugé abordable et un calendrier relativement équilibré, l’équipe nationale dispose de tous les atouts pour décrocher son billet pour la CAN 2027 à la tête du groupe. Reste désormais à confirmer sur le terrain et à éviter tout excès de confiance dans une compétition où chaque détail compte.

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