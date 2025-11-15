Effondrement d’un immeuble à Hussein Dey : où en sont les recherches ?

Un immeuble ancien s’est effondré dans la nuit à Hussein Dey, à Alger. Les services de la Protection civile ont annoncé un blessé et poursuivent, depuis les premières heures du matin, les opérations de recherche sous les décombres. Un important dispositif a été mobilisé pour sécuriser le site et tenter d’identifier d’éventuelles victimes supplémentaires.

Selon le communiqué de la Protection civile, l’alerte a été donnée à 2 h 50 précisément, lorsque l’effondrement d’une bâtisse d’habitation a été signalé rue Rabah Moussaoui, dans la commune de Hussein Dey. L’immeuble, composé d’un rez-de-chaussée et de quatre étages, faisait partie de ces constructions anciennes encore nombreuses dans certains quartiers de la capitale. Sa structure fragilisée n’a pas résisté, provoquant l’effondrement d’une partie de l’édifice durant la nuit.

Les premières équipes arrivées sur place ont constaté l’ampleur des dégâts et ont rapidement engagé les opérations de recherche. Le bilan provisoire fait état d’un blessé, pris en charge immédiatement par les secours. Aucun autre occupant n’a pu être confirmé ou écarté dans les minutes qui ont suivi l’effondrement, ce qui a conduit les sapeurs-pompiers à renforcer les équipes et à engager une fouille approfondie des décombres.

La nature de l’immeuble et la possibilité qu’il abrite plusieurs familles, même partiellement, ont conduit les secours à instaurer un périmètre de sécurité élargi afin de protéger les habitants du voisinage. Plusieurs témoins, réveillés par le bruit de l’effondrement, ont évoqué une secousse suivie d’un nuage de poussière, avant l’arrivée rapide des équipes d’intervention.

Une opération de secours complexe mobilisant plusieurs unités spécialisées

Pour faire face à ce type de situation, la Protection civile a déployé un important dispositif. Deux camions de secours ont été engagés, ainsi que trois ambulances destinées à assurer l’évacuation rapide des éventuelles victimes. La présence de la brigade GRIMP, spécialisée dans l’intervention dans les zones instables et les milieux difficiles, témoigne de la complexité des opérations, notamment en raison du risque d’effondrement secondaire.

La brigade cynotechnique, équipée de chiens dressés pour la recherche de personnes ensevelies, a également été mobilisée. Le recours à ces équipes permet d’accélérer les recherches et d’identifier plus efficacement les zones susceptibles de contenir des survivants. Les opérations se déroulent avec une extrême prudence, l’objectif étant de sécuriser chaque intervention tout en progressant dans le déblaiement des décombres.

Les recherches se poursuivent toujours, et la Protection civile rappelle que le bilan pourrait évoluer à mesure que les équipes progressent dans les zones les plus difficiles d’accès. Une expertise technique devrait être lancée au terme des opérations afin de déterminer les causes exactes de l’effondrement et d’évaluer la stabilité des immeubles avoisinants, souvent construits durant la même période.

L’opération reste en cours, et les autorités devraient communiquer un bilan actualisé dès que les recherches seront achevées.