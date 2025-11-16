Effondrement de l’immeuble à Hussein Dey : une promotion immobilière pointée du doigt par le CTC !

Au lendemain de l’effondrement nocturne qui a secoué la rue Rabah Moussaoui à Hussein Dey, les opérations de secours ont laissé place aux premières analyses techniques et aux constats des enquêteurs. Si la Protection civile poursuit encore certaines vérifications autour de la zone impactée, un premier éclairage se dessine sur les causes possibles du sinistre.

Les autorités locales, déjà largement mobilisées dès l’aube, ont communiqué de nouveaux détails qui réorientent l’affaire vers une hypothèse bien précise. Celle d’un chantier mitoyen dont les fouilles auraient fragilisé la structure effondrée.

L’immeuble touché, composé d’un rez-de-chaussée et de quatre étages, faisait partie d’un ensemble récemment rénové dans le cadre du programme de réhabilitation du bâti ancien. Pourtant, une partie de la structure s’est complètement affaissée en pleine nuit. Provoquant une scène de chaos qui a réveillé tout le quartier.

Si un blessé a été évacué vers le CHU Mustapha Pacha, aucune autre victime n’a été retrouvée sous les décombres. Les opérations de recherche, complexes et minutieuses, ont permis d’écarter progressivement le scénario de personnes encore coincées dans les ruines.

Les résultats préliminaires du CTC et une fouille jugée trop proche des fondations

Les premiers constats techniques ont rapidement mis en évidence un élément central. La présence d’un projet de promotion immobilière jouxtant directement la bâtisse effondrée. Le communiqué officiel fait état d’une « licence de construction n°40 م.ع / 2025 datée du 5 novembre 2025 », délivrée à un promoteur ayant engagé des travaux de fouille à environ quatre mètres de profondeur.

Selon les observations recueillies sur place, ces excavations ont été effectuées « au contact direct » de la structure. Une proximité qui pourrait avoir altéré la stabilité des fondations malgré la réhabilitation réalisée l’année précédente. Les équipes du CTC, présentes dès les premières heures, évaluent actuellement l’impact précis de ces travaux sur l’équilibre du bâtiment. Leur rapport, attendu dans les prochaines heures, constituera l’élément clé de la suite de l’enquête.

Les autorités locales en renfort et 27 familles évacuées par précaution

La gravité potentielle de la situation a conduit les autorités à prendre immédiatement des mesures de protection. Le wali d’Alger, Mohamed Abdelnour Rabah, s’est rendu sur site pour superviser le dispositif et suivre l’avancement des opérations. Accompagné des responsables de la Sûreté de wilaya et de la circonscription administrative, il a pris connaissance des premières conclusions techniques et a ordonné la mise à l’abri de l’ensemble des familles potentiellement concernées.

Les équipes ont relogé provisoirement les habitants de l’immeuble touché dans un hôtel de la commune. Elles ont également évacué, par précaution, les résidents de deux bâtiments mitoyens, soit 27 familles, en attendant le verdict définitif du CTC sur la stabilité de leurs logements.

Une enquête sécuritaire approfondie pour établir les responsabilités

La wilaya d’Alger a annoncé l’ouverture d’une enquête sécuritaire afin de déterminer les responsabilités exactes dans cet effondrement. Les investigations devront confirmer ou écarter l’implication du chantier voisin, vérifier la conformité des travaux engagés et s’assurer du respect des distances, des techniques de fouille et des obligations liées à la licence délivrée.

L’affaire reste donc en cours, et les suites judiciaires dépendront directement des conclusions des experts et du niveau d’imputabilité retenu. Les autorités ont toutefois assuré que toutes les mesures nécessaires seront prises pour garantir la sécurité des habitants du secteur. Ainsi, prévenir tout risque d’effondrement supplémentaire.