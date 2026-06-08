Éducation et IA : L’Algérie inaugure son premier Centre d’apprentissage virtuel à Sidi Abdallah

L’Algérie fait un bond qualitatif majeur vers l’université du futur. Le premier Centre de technologie et d’innovation en systèmes d’éducation virtuelle a été officiellement inauguré ce lundi 8 juin 2026 au pôle scientifique et technologique « Abdelhafid Ihaddaden » de la nouvelle ville de Sidi Abdallah, à l’ouest d’Alger.

Cette infrastructure de pointe marque le point de départ d’une intégration profonde des nouvelles technologies dans le système éducatif algérien.

L’intelligence artificielle au service de la qualité universitaire

Présidant la cérémonie d’inauguration, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a souligné la portée hautement stratégique de cette réalisation.

Pour Kamel Baddari, ce centre initié par le célèbre Professeur Elias Zerhouni constitue « une première pierre angulaire pour propulser le système éducatif vers l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA), afin d’apporter de la qualité à l’enseignement supérieur ainsi qu’à la recherche scientifique ».

Le ministre a précisé que ce pôle scientifique dispose de l’ensemble des leviers indispensables pour moderniser la pédagogie universitaire :

Des infrastructures technologiques de dernière génération.

Des plateformes numériques interconnectées.

Un capital humain hautement qualifié.

Un cadre structuré pour organiser, éthiquer et exploiter l’IA de manière responsable.

Baddari a également mis en avant la politique globale de numérisation sectorielle visant à préparer les étudiants algériens aux « métiers de demain », plaçant ainsi l’Algérie au cœur des mutations technologiques et informationnelles mondiales.

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Un projet né d’une vision commune et soutenu par la Présidence

Le concepteur du projet, le Professeur Elias Zerhouni (éminent scientifique et figure mondiale de la médecine et de la recherche), a partagé la genèse de cette infrastructure. L’idée, née il y a trois ans, a pu se concrétiser sur le terrain grâce au soutien direct et constant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et aux encouragements du ministère de tutelle.

Le Pr Zerhouni a profité de l’occasion pour lancer un appel à la communauté universitaire, insistant sur l’impératif de « développer un système virtuel intégré qui s’aligne sur les besoins réels de l’Algérie dans tous les domaines scientifiques, et ce, en utilisant différentes langues » pour maximiser son impact international.

De son côté, le président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche (FOREM), le Professeur Mustapha Khiati, a chaleureusement salué l’engagement du chef de l’État pour la concrétisation rapide de cette initiative, y voyant un signal fort de l’importance accordée par les plus hautes autorités à l’innovation et à l’élite scientifique nationale.

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Impact international et intégration technologique

Le centre ambitionne également de créer un impact international en s’efforçant de développer un système éducatif qui correspond aux besoins spécifiques de chaque discipline. L’usage de l’intelligence artificielle n’est pas limité aux sciences exactes, mais s’étend à l’ensemble des domaines éducatifs, promouvant ainsi un environnement d’apprentissage intégré et multilingue.

Avec ces avancées technologiques, l’Algérie espère non seulement moderniser son enseignement supérieur, mais également s’imposer sur la scène mondiale comme un acteur majeur de l’éducation et de l’innovation technologique.

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