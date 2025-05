Eau potable en Algérie : quelle est sa qualité selon SEAAL ?

SEAAL a rendu publics les résultats des analyses trimestrielles sur la qualité de l’eau potable distribuée dans les wilayas d’Alger et de Tipaza. Ces analyses, réalisées au cours du premier trimestre 2025, visent à garantir la transparence envers les usagers et à les rassurer sur la conformité de l’eau avec les normes de sécurité et de qualité en vigueur.

Les prélèvements ont été effectués directement chez les consommateurs afin de mesurer avec précision le niveau de qualité de l’eau au point d’usage. Les résultats ont été validés par le laboratoire central de SEAAL, certifié selon la norme ISO/CEI 17025 version 2017 par l’organisme national d’accréditation ALGERAC. La société souligne que ces tests confirment le respect strict des normes algériennes et internationales en matière de potabilité.

SEAAL appelle à l’entretien des équipements domestiques de stockage d’eau

Au-delà de la conformité des analyses, SEAAL a tenu à rappeler l’importance d’un entretien régulier des réservoirs, cuves et autres dispositifs de stockage utilisés dans les foyers. Elle insiste sur le fait que la qualité de l’eau peut se détériorer si ces équipements ne sont pas nettoyés et désinfectés périodiquement.

La société explique par ailleurs que la composition minérale de l’eau varie d’une zone à l’autre, en fonction des sources d’approvisionnement utilisées : barrages, forages profonds ou stations de dessalement. Néanmoins, l’eau distribuée au robinet demeure équilibrée en sels minéraux et parfaitement potable.

Cette démarche de communication et d’analyse s’inscrit dans le cadre du programme de surveillance continue adopté par SEAAL. Elle reflète l’engagement de l’entreprise en faveur de la santé publique et du respect des normes de qualité, à la fois nationales et internationales.



L’eau potable : un besoin vital et un droit universel

L’eau potable est l’un des éléments les plus essentiels à la vie. Elle ne sert pas seulement à étancher la soif, mais joue un rôle fondamental dans la santé publique, l’alimentation, l’hygiène et le développement économique. L’Organisation mondiale de la santé rappelle qu’une eau de qualité réduit considérablement les risques de maladies infectieuses, notamment les infections intestinales et les épidémies liées à une mauvaise hygiène.

Dans les foyers, les écoles, les hôpitaux ou les lieux de travail, l’accès à une eau potable propre est une condition indispensable à la dignité humaine. C’est pourquoi les États, dont l’Algérie, investissent dans les infrastructures de production, de traitement et de distribution, afin de garantir ce droit à tous les citoyens.

La gestion durable de l’eau est également un enjeu de souveraineté et de sécurité nationale. À l’heure du changement climatique et de la pression sur les ressources, préserver chaque goutte d’eau et en assurer la qualité est une mission partagée entre les autorités, les entreprises publiques comme SEAAL, et les citoyens. Car l’eau potable, bien commun par excellence, reste au cœur des priorités sanitaires, sociales et économiques de toute société moderne.