Drame du stade 5 juillet : 4 responsables à l’OCO placés en détention provisoire

Le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Rais vient d’annoncer une nouvelle concernant le drame survenu au stade 5 juillet le 21 juin dernier. Quatre responsables du Complexe de l’Officie Olympique Mohamed Boudiaf ont été placés en mandat de dépôt.

Un tragique incident a marqué la fin du championnat 2024/2025 en Algérie lors du match opposant le MC Alger au NC Magra au stade du 5 juillet. Un mouvement de foule dramatique s’est produit dans le virage sud des tribunes, provoquant l’effondrement partiel des grillages. Des supporters ont chuté du deuxième étage dans la zone réservée à la presse, engendrant des scènes de panique.

Le bilan est lourd : 4 morts et 81 blessés. Face à la gravité de la situation, la cérémonie de remise du trophée pour le champion en titre, le Mouloudia, a été immédiatement annulée. Le président Abdelmadjid Tebboune a réagi promptement en ordonnant la création d’une commission d’enquête spéciale.

🟢 À LIRE AUSSI : Intempéries en Algérie : bilan lourd en pertes humaines et dégâts en 24 heures

Résultats de l’enquête et décisions judiciaires

Après 40 jours d’investigations, la commission a terminé son travail et remis son rapport à la présidence de la République le 30 juillet dernier. Ce document crucial a été ensuite transmis aux autorités judiciaires compétentes pour suite à donner. Cette tragédie soulève d’importantes questions sur la sécurité dans les stades algériens et les mesures à mettre en place pour éviter de futurs drames.

Les premières décisions judiciaires viennent d’être rendues par le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Rais. Après une enquête approfondie, sept responsables du complexe olympique Mohamed Boudiaf ont été inculpés pour diverses charges, notamment de négligence et manque de précaution ayant entraîné la mort, des blessures injustifiées, ainsi que d’abus de fonction.

🟢 À LIRE AUSSI : Le président Abdelmadjid Tebboune décerne l’Ordre du Mérite national à Amar Bendjama

Justice et avenir de la sécurité dans les stades

Il s’agit, en effet, de Kada Yassin, Directeur Général du complexe olympique, Mohamed Boudiaf, Hadj Ali Mohamed, Chef de l’unité du stade du 5 juillet, Belmadani Belkacem, Directeur adjoint de l’unité du stade du 5 juillet, Attouche Ali, Directeur des équipements et de la maintenance du complexe, Tiyou Abdelkader, Directeur de l’administration et des moyens du complexe, Benamirouche Hicham, Responsable d’un atelier au stade du 5 juillet, et Hormoz Soufiane, Responsable d’un Atelier Technique au Stade du 5 juillet.

Les coupables ont comparu devant le juge d’instruction. Après les avoir entendus, ce dernier a décidé de placer quatre d’entre eux en détention provisoire. Il s’agit de Kada Yacine, Belmadani Belkacem, Attouche Ali et enfin Hormoz Soufiane.

Cette décision marque un tournant décisif dans l’enquête sur ce drame qui a endeuillé le football algérien. Les autorités judiciaires démontrent ainsi leur volonté de faire toute la lumière sur les circonstances de cette tragédie et d’établir les responsabilités de chacun.

🟢 À LIRE AUSSI : Conformité GAFI : l’Algérie parie sur un accord inédit entre la DGSN et la CTRF