Drame à El Oued : Le corps d’une fillette de 3 ans retrouvé sans vie dans une ferme

La protection civile d’El Oued a retrouvé ce vendredi vers 14h00 le corps sans vie de la fillette disparue, à l’intérieur d’une ferme située près de son domicile, dans le village d’El Ktef, dans la commune et la daïra de Mih Ouansa.

Selon les services de la protection civile, l’opération a été déclenchée suite à un appel téléphonique reçu hier soir, signalant la disparition d’une enfant de 3 ans.

Sous la supervision du directeur de la protection civile d’El Oued, le lieutenant-colonel Larbas Arezki, une vaste opération de recherche et de ratissage a été immédiatement lancée par l’unité secondaire de la protection civile de Mih Ouansa, avec l’appui de l’unité principale et du centre avancé Gamoudi Lakhdar.

Les effectifs mobilisés pour cette opération comprenaient : le sous-lieutenant, chef de l’unité de Mih Ouansa, 7 sergents, 30 agents, ainsi qu’un bus et deux ambulances.

Un drame qui bouleverse la communauté locale et émeut les réseaux sociaux

La nouvelle de la découverte du corps sans vie de la fillette a plongé les habitants du village et des environs dans une profonde tristesse. Très vite, un climat de consternation s’est installé au sein de la petite communauté, encore sous le choc face à la disparition tragique de l’enfant âgée de seulement trois ans.

Les réseaux sociaux ont, eux aussi, été le théâtre d’une vive émotion. De nombreux internautes ont exprimé leur tristesse, leur solidarité avec la famille endeuillée, et leur incompréhension face à ce drame.

Des messages de condoléances, accompagnés de prières et de mots de soutien, ont été largement partagés, témoignant de l’impact de cette tragédie bien au-delà des frontières de la commune de Mih Ouansa.

Bien qu’aucune information officielle n’ait encore été communiquée concernant les circonstances exactes du décès, les services compétents ont ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur cette affaire.

Dans un élan de solidarité, de nombreux habitants ont participé aux recherches dès l’annonce de la disparition, témoignant de l’unité et de la mobilisation collective face à l’inquiétude grandissante.